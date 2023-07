Schock in Wien: Kinder aus glühenden Autos gerettet!

Die Hitzewelle in Wien führt zu gefährlichen Situationen: Polizei und Rettungsdienst mussten am Dienstag in den Wiener Bezirken Landstraße und Liesing eingreifen, um ein Neugeborenes und zwei Kleinkinder aus verschlossenen Autos zu befreien.

Die Kinder waren in den Autos in der prallen Sonne zurückgelassen worden, alle Fenster waren verschlossen.

Wie durch die Wiener Polizei berichtet, wurden am Dienstag in zwei getrennten Fällen Kinder in von der Sonne aufgeheizten, verschlossenen Fahrzeugen vorgefunden. In beiden Fällen soll es sich um ein Missgeschick der Eltern handeln, die sich aus ihren Fahrzeugen ausgesperrt hatten.

Den Durchbruch in diesen brenzligen Situationen ermöglichte die Polizei, die, bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius, die Scheiben der Fahrzeuge einschlug, um die Kinder zu retten. Dies stellt eine Maßnahme im Sinne der ersten allgemeinen Hilfeleistung dar.

Die Kinder waren in diesen gefährlichen Situationen jeweils für mehrere Minuten in den Fahrzeugen gefangen, während die verzweifelten Eltern vor Ort waren. Die Rettungsdienste waren ebenfalls im Einsatz, glücklicherweise war in beiden Fällen kein Transport in ein Krankenhaus notwendig.

Eindringlich wird vor den Risiken gewarnt, die der Aufenthalt in einem abgestellten Fahrzeug bei hohen Temperaturen mit sich bringt. Die derzeit herrschenden Temperaturen können innerhalb kürzester Zeit eine große Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen.

Kinder sollten auf keinen Fall, auch nicht für wenige Minuten, in einem geparkten Auto gelassen werden, da sich diese sehr schnell erhitzen können. Selbst das leichte Öffnen von Seitenscheiben verhindert eine starke Erhitzung des Fahrzeuginneren nicht.

Zudem richtet sich der Aufruf an alle Autofahrer, besonders achtsam zu sein, wenn sie ihr Fahrzeug verriegeln und die Verpflichtung, im Notfall sofort den Notruf zu alarmieren. Auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit kann daraus resultieren.