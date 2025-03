Schokoladendiebstahl eskaliert: Mann verletzt drei Touristen mit Heugabel

Ein Schokoladenautomat in Ladis wird zum Auslöser eines heftigen Streits. Ein Restaurantbesitzer greift drei junge Männer mit einer Heugabel an.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ereignete sich in Ladis, Tirol, ein schwerwiegender Zwischenfall, der die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Drei junge Männer aus Deutschland, im Alter von 17, 18 und 20 Jahren, gerieten nach einem Lokalbesuch in einen Konflikt mit einem 45-jährigen Einheimischen, der ein Restaurant in der Nähe besitzt. Laut Polizeibericht begann der Vorfall, als einer der Männer einen Schokoladenautomaten so lange rüttelte, bis die Süßigkeiten herausfielen, nachdem angeblich keine Ware aus dem Gerät gekommen war. Die Gruppe verzehrte die Schokolade anschließend auf einer Bank.

Situation eskaliert

Ein Zeuge, der das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtete, informierte telefonisch den Restaurantbetreiber über das Geschehen. Alarmiert durch diesen Anruf, konfrontierte der 45-jährige Betreiber die jungen Männer. Die Situation eskalierte, als der Restaurantbesitzer die drei mit einer Heugabel angriff, was zu schweren Verletzungen bei den jungen Männern führte. Diese mussten daraufhin im Krankenhaus Zams ambulant behandelt werden.

Behördliche Konsequenzen

Die Behörden teilten mit, dass der 45-Jährige nun auf freiem Fuß angezeigt wurde und sich vor der Staatsanwaltschaft Innsbruck verantworten muss.