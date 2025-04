Schulen am Limit: Wiederkehr wirbt um Quereinsteiger für 4.000 Vollzeitstellen

Österreichs Schulen suchen Verstärkung: 6.100 Lehrerstellen werden für das kommende Schuljahr ausgeschrieben. Wien führt mit dem größten Bedarf, Quereinsteiger sind ausdrücklich willkommen.

Mit 120.000 Lehrkräften an rund 6.000 Schulen zählt das Bildungssystem zu den größten Arbeitgebern Österreichs. Für das kommende Schuljahr hat das Bildungsministerium nun die zentrale Stellenausschreibung gestartet. Insgesamt werden 6.100 Lehrerstellen mit einem Gesamtvolumen von 89.000 Wochenstunden ausgeschrieben, was umgerechnet mehr als 4.000 Vollzeitstellen entspricht. Interessierte können sich bis zum 9. Mai bewerben.

Regionale Verteilung

Den mit Abstand höchsten Personalbedarf verzeichnet derzeit Wien mit knapp 2.000 offenen Stellen. Dahinter folgen Niederösterreich und Tirol mit jeweils etwa 1.000 ausgeschriebenen Positionen. In Oberösterreich sucht man über 600 neue Lehrkräfte, in der Steiermark mehr als 400. Salzburg und Vorarlberg schreiben jeweils gut 300 Stellen aus, während in Kärnten und im Burgenland rund 200 Positionen zu besetzen sind. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren fällt die aktuelle Ausschreibung mit etwa zehn Prozent weniger Stellen etwas kleiner aus.

Auch Quereinsteiger

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) richtet seinen Aufruf nicht nur an Personen mit abgeschlossenem Lehramtsstudium, sondern explizit auch an Quereinsteiger. Ergänzend zur jetzigen Hauptausschreibung werden während des Schuljahres weitere Stellen ausgeschrieben, um flexibel auf Karenzierungen, Krankenstände oder Versetzungen reagieren zu können.

Erfolgreiche Quereinsteiger-Initiative

Im Rahmen des Programms „Klasse Job“ wurden bisher bereits 684 Quereinsteiger für den Lehrberuf gewonnen. Diese Initiative, die zunächst für die Sekundarstufe konzipiert war, wird aufgrund des anhaltenden Bedarfs nun auch auf Volksschulen ausgeweitet. Die Gehälter für Quereinsteiger orientieren sich dabei an den Bezügen etablierter Lehrkräfte und variieren je nach Bundesland und Schultyp. Mit dieser Strategie reagiert Österreich auf den Fachkräftemangel, der auch andere europäische Bildungssysteme vor große Herausforderungen stellt.