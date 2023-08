Schulen in Not: Innovatives Vorgehen bei der Lehrersuche

Der Druck auf die Schulen nimmt zu. Mit dem nahenden Schulbeginn ist der Bedarf an Lehrkräften deutlich spürbar und die Suche nach qualifiziertem Personal läuft auf Hochtouren. Vor allem in Vorarlberg ist die Bildungsdirektion in Alarmbereitschaft. Es herrscht ein akuter Lehrermangel.

Um den Bedarf zu decken, hat die Bildungsdirektion ungewöhnliche Wege eingeschlagen. Sie lockt potenzielle Kandidaten nicht nur innerhalb des eigenen Bundeslandes, sondern streckt ihre Fühler sogar in andere Bundesländer aus. Ein innovativer Ansatz, der den Ernst der Lage unterstreicht.

Eine dieser Methoden ist das Versprechen von Prämien – eine deutliche Anerkennung der wichtigen Arbeit, die Lehrer leisten. Doch nicht nur das. Man geht sogar so weit, diese Versprechen auf Plakaten im Burgenland zu bewerben, in der Hoffnung, dass qualifizierte Lehrkräfte den Weg nach Vorarlberg finden.

Die Maßnahmen zeigen, welchen Stellenwert die Bildung in Vorarlberg hat und wie entschlossen die Bildungsdirektion ist, den Schulbetrieb trotz aller Herausforderungen aufrecht zu erhalten. Ob diese Strategien erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Die Bemühungen um einen reibungslosen Schulstart sind in vollem Gange.