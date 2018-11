Schulschwänzerin starb auf Flucht vor Polizei

Das 15-jährige Mädchen wollte über den Balkon vor den Polizeibeamten fliehen und stürzte in den Tod.

Kürzlich ereignete sich in Halle-Neustadt ein tragischer Todesfall. Am Donnerstag kurz vor 8 Uhr morgens klopfte die Polizei nichtsahnend an die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Der Grund des Besuches war die Vollstreckung dreier Beschlüsse auf Jugendarrest gegen eine Schulschwänzerin.

Lesen Sie auch: Wilde Prügelei wegen Leine: Hunde und Besitzer verletzt Am Mittwoch kam es im 20. Wiener Gemeindebezirk zu einer Schlägerei zwischen zwei Hundebesitzern.

Als die Mutter des Mädchens die Türe öffnete, ergriff die 15-Jährige die Flucht. Sie wollte über den Balkan fliehen, stürzte jedoch mehrere Stockwerke in die Tiefe.

Sofort wurden die Rettungskräfte verständigt und die Beamten leisteten Erste Hilfe. Die Notärzte reanimierten das Mädchen mehrfach, allerdings verstarb sie später im Spital. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.