Schwangere hat zwei Gebärmütter und in beiden wächst ein Baby heran

In einem medizinischen Wunder trägt Kelsi Hecher aus Birmingham, Alabama, zwei Babys in zwei getrennten Gebärmüttern. Diese seltene medizinische Bedingung, die bei der Geburt auftritt, hat Kelsi und ihren Ehemann Caleb vor eine unerwartete Herausforderung gestellt.

Kelsi Hecher, eine Mutter von drei Kindern, steht vor einer seltenen medizinischen Herausforderung. Sie wurde mit zwei Gebärmüttern geboren, eine Anomalie, die laut der Mayo-Klinik bei einigen Frauen von Geburt an vorhanden ist. Diese Bedingung tritt auf, wenn zwei kleine Röhren, die normalerweise zu einer Gebärmutter zusammenwachsen, sich nicht verbinden und stattdessen zu zwei separaten Organen entwickeln.

Zwillingsschwangerschaft: Doppelte Gebärmutter bei Kelsi

„Vielleicht haben drei von 1.000 Frauen einen doppelten Gebärmutterhals oder doppelte Gebärmütter“, erklärt Dr. Richard Davis, ein Spezialist für Hochrisikoschwangerschaften. Die amerikanische Gynäkologin Dr. Sveta Patel bezeichnet Kelsis Schwangerschaft als „sehr, sehr selten“.

Ein medizinisches Phänomen

In früheren Schwangerschaften trug Kelsi jeweils ein Baby in einer Gebärmutter. Doch dieses Mal erwartet sie zwei Babys, jeweils eines in jeder Gebärmutter. „Medizinisch gesehen ist dies so selten, dass wir keinen besseren Weg haben, es zu beschreiben, als sie immer noch Zwillinge zu nennen“, sagt Dr. Patel.

Kelsi und Caleb erwarten überraschend zwei weitere Kinder

Kelsi und ihr Ehemann Caleb, bereits Eltern von drei Kindern im Alter von 7, 4 und 2 Jahren, erwarten ihre neuen Babys, beide Mädchen, später in diesem Jahr, um die Weihnachtszeit. Das dritte Kind war unser letztes Kind, aber wir sind definitiv dankbar für den Segen… Aber das wird definitiv das Ende sein“, sagt Kelsi.

Komplexe Geburt: Einzigartige Herausforderungen für Kelsis Zwillinge

Die Geburt wird sorgfältig überwacht werden müssen. „Bei der Geburt, wenn alles in Ordnung ist, müssen wir jede Gebärmutter überwachen und sehen, welche sich zusammenzieht und ob sie fast gleich oder unterschiedlich arbeiten“, erklärt Dr. Davis. Es ist durchaus möglich, dass jedes Baby zu unterschiedlichen Zeiten geboren wird – wahrscheinlich im Abstand von einigen Tagen oder Wochen.

Diese medizinische Besonderheit stellt Kelsi und ihre Familie vor eine einzigartige Herausforderung, die sie mit Mut und Dankbarkeit annehmen.