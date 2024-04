Sechs Verletzte durch unbekannte Substanz (FOTOS)

In einem beschaulichen Wohngebiet von Obertrum erlitten am Montagabend sechs Bewohner eines Hauses, unter ihnen ein dreijähriges Kind, plötzlich gesundheitliche Probleme unklarer Ursache. Die Freiwillige Feuerwehr, unterstützt von einem Großaufgebot an Rettungskräften, rückte an, um dem Verdacht eines möglichen Gasaustritts nachzugehen. Andreas Stemeseder, Ortsfeuerwehrkommandant, bestätigte, dass weder Gas noch Kohlenmonoxid als Ursache festgestellt wurden. Die betroffene Familie hatte zuvor gemeinsam zu Abend gegessen.

Keine Spur von Gas oder Kohlenmonoxid

Nach der Alarmierung durchsuchten Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz das Gebäude, fanden jedoch keinerlei Anzeichen für ein Gasgebrechen. „Keine Rückstande von Gas gefunden“, betonte Stemeseder im Anschluss an die gründliche Untersuchung. Auch die Möglichkeit eines Kohlenmonoxid-Austritts, eine häufige Ursache von Vergiftungen in Wohnräumen, wurde untersucht und von einem Kaminkehrer widerlegt.

Unerwartete Notfälle nach dem Abendessen

Die Rätselraten um die Ursache nimmt zu: „Familie hatte gemeinsam zu Abend gegessen, danach ging es ihnen schlecht“, so Stemeseder über den Verlauf des Abends. Dieser Umstand deutet auf eine mögliche Lebensmittelvergiftung oder andere Ursachen hin, die derzeit von den Behörden untersucht werden. Die betroffenen Familienmitglieder wurden durch zwei Notärzte erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum sowie das Krankenhaus der Barmherzigen Bruder transportiert. Drei Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz, um schnelle Hilfe zu leisten. Zudem wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ angefordert.

Lesen Sie auch: Cannabisvergiftung: 1-jähriges Mädchen landet im Spital Von Erbrechen bis zur Bewusstlosigkeit: Das einjährige Baby musste wegen einer Cannabisvergiftung in ein schweizer Spital eingeliefert werden.

CO-Vergiftung wegen Shisha: Drei Wiener im Krankenhaus Die Rettung und Feuerwehr rückten am Sonntag zu einem Einsatz in Wien-Favoriten aus, da drei Männer eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Massenvergiftung im Gymnasium – Verdacht auf Kokain Die Staatsanwaltschaft im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas hat Ermittlungen zur Ursache der Massenvergiftung von Gymnasiasten in der Gemeinde Bochil

Ermittlungen

Die genauen Umstände des gesundheitlichen Notfalls bleiben weiterhin ungewiss. Die behördlichen Ermittlungen dauern an und sollen Klarheit über die plötzlichen Erkrankungen schaffen.