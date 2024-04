Inflation: Ein Drittel Österreichs kämpft mit finanziellen Engpässen

Die Geldbörsen der Bürger in Österreich spüren das Gewicht der ansteigenden Lebenshaltungskosten immer deutlicher. Inmitten globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt eine jüngste Studie des GfK Consumer Panels, nun Teil der renommierten YouGov-Gruppe, dass ein beträchtlicher Anteil der österreichischen Haushalte ihren Konsum angesichts zunehmender finanzieller Sorgen umstrukturiert. Markenprodukte weichen zunehmend den Budgetvarianten der Eigenmarken, ein Trend, der den Sparzwang der Bevölkerung beleuchtet.

Die Untersuchung, an der 746 ÖsterreicherInnen teilnahmen, legt offen, dass rund ein Drittel der befragten Haushalte von Geldsorgen berichtet. Dieser Wert markiert den vorläufigen Höhepunkt einer Entwicklung, die mit der Inflationswelle Anfang 2022 einsetzte. Der Fokus auf Preis-Leistung verstärkt sich, während der Zugriff auf Premiumangebote seltener wird.

Europäische Nachbarn im Vergleich

Blickt man über die Grenzen, stellt sich heraus, dass in der gesamten Europäischen Union durchschnittlich 35 Prozent der Haushalte in finanzieller Bedrängnis sind. Besonders akut ist die Lage in Spanien, Ungarn und Serbien, wo die Hälfte aller befragten Haushalte mit finanziellen Engpässen kämpft. Auf der anderen Seite stehen Tschechien und die Niederlande relativ gut da, hier berichten lediglich 21 Prozent von finanziellen Herausforderungen. Selbst Deutschland weist mit 26 Prozent einen unterdurchschnittlichen Anteil auf, gefolgt von der Slowakei mit 28 Prozent und Dänemark wie auch Österreich mit 29 Prozent.

Methodik und Repräsentativität

Die Datenerhebung erfolgte im Herbst des Jahres 2023, kurz bevor YouGov das GfK Consumer Panel übernahm, was die Integration von Marktforschungsexpertise unter einem Dach widerspiegelt. Panels sind in der Marktanalyse ein gängiges Instrument, um Einstellungen und Verhalten einer bestimmten Gruppe über die Zeit hinweg zu verfolgen. Die Teilnehmenden erhalten für ihre regelmäßigen Beiträge kleine Anreize wie Geld oder Gutscheine. YouGov betont, dass die Ergebnisse der Studie als repräsentativ anzusehen sind.