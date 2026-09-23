Semberija zu Gast in Österreich: Sechs Tage Kultur, Wirtschaft und Musik

Kultur, Wirtschaft und ein guter Zweck – die Region Semberija bringt im September gleich drei österreichische Städte zum Schauplatz.

Seit dem 22. September präsentiert sich die Region Semberija mit einem mehrtägigen Programm in Wien, Tulln und Graz. Die „Tage der Semberija in Österreich“ laufen noch bis 27. September und verbinden Kultur, Wirtschaft und ein humanitäres Anliegen. Die Ausstellungen und Konzerte unterstützen den Tagesbetreuungsbereich für Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen in Bijeljina.

Hinter der Initiative stehen die Vertretung der Republika Srpska in Österreich, die Botschaft von Bosnien und Herzegowina sowie das Kulturzentrum „Semberija“ aus Bijeljina. Gemeinsam wollen die Veranstalter das kulturelle Erbe und das wirtschaftliche Potenzial der Region einem österreichischen Publikum näherbringen und die bilateralen Beziehungen festigen.

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Programm & Auftritte

Eröffnet wurden die „Tage der Semberija“ am 22. September mit einer feierlichen Akademie in Wien. Am 23. September steht der wirtschaftliche Austausch im Mittelpunkt: Bei einem Business Breakfast treffen Vertreter:innen der Wirtschaft aufeinander. Außerdem werden in Wien eine Ausstellung der akademischen Malerin Natalija Cimeša und des Fotografen Dejan Čabrilo sowie eine Präsentation und Verkostung von Produkten aus der Semberija veranstaltet.

Die musikalische Seite des Festivals steht am 26. September im Mittelpunkt. In Tulln treten die Akkordeonisten Đorđe Perić und Dušan Sekulić mit Band auf. Auch SKUD „Semberija“ aus Bijeljina und KUD „Zavičaj“ aus Tulln sind Teil des Programms. In Wien gibt der Serbische Gesangsverein „Srbadija“ aus Bijeljina am selben Tag Konzerte in der Peterskirche und im Alten Rathaus.

Humanitäres Anliegen

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 27. September ein Konzert in Graz, bei dem Đorđe Perić und Dušan Sekulić mit Band auftreten. Mladen Filipović, Leiter der Vertretung der Republika Srpska in Österreich, betonte, man wolle die Semberija umfassend präsentieren und zugleich Institutionen, Wirtschaftstreibende und Menschen aus der Region stärker mit Österreich verbinden. Die Einnahmen aus den humanitären Ausstellungen und Konzerten sollen einem Tageszentrum für Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen in Bijeljina zugutekommen.