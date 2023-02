Senior zeigt, wie man mit 80+ problemlos Schnee schaufeln kann

Sieben Tage sind seit dem heftigen Schneesturm vergangen, und Ivanjica (Serbien) ist immer noch von Schnee und Eis umgeben. Täglich bahnen sich Feuerwehrleute und Mitglieder des örtlichen Roten Kreuzes mühsam den Weg zu verschneiten Haushalten, um alte und kranke Menschen mit Medikamenten und Lebensmitteln zu versorgen.

Im Stadtgebiet liegt fast ein halber Meter Schnee, und die Einwohner dieser Gemeinde sind gezwungen, die Zufahrt zu ihren Häusern freizuschaufeln. Slobodan Besevic unterscheidet sich jedoch von den anderen, weil er trotz seiner Behinderung und seines Alters in kurzen Ärmeln schaufelt.

„Ich bin in meinem achten Jahrzehnt, aber der Winter hat sich noch immer nicht in meine Knochen eingeschlichen. Die Hitze macht mir zu schaffen. Ich mag kaltes Wetter, dann trage ich T-Shirts und Shorts und die Kälte macht mir nichts aus. Viele Leute drehen sich um, wenn sie mich so gekleidet den Schnee putzen sehen. Ich lasse mich nicht vom Alter überholen, ich erledige immer noch alle körperlichen Tätigkeiten mit Leichtigkeit. Ich mähe, trimme den Rasen, streiche die Wände… Ich arbeite auch für meine Verwandten. Es gibt keinen Job, den ich ablehnen könnte“, sagte Besevic gegenüber der Nachrichtenagentur RINA.

(FOTO: zVg.)

Die Nachbarn nennen ihn scherzhaft die „Straßenschneemaschine“, weil das Schaufeln im Frost kein Problem für ihn ist und es sich als solides Training oder Fitnessstudio für „alte Knochen“ erweist.

„Ich bin ein sportlicher Typ, habe früher Fußball gespielt, war immer aktiv und bei jedem Wetter engagiert. Arbeit hat einen Menschen geschaffen und hält ihn am Leben. Das alte serbische Sprichwort sagt: Faulheit ist schlimmer als Krankheit“, betont dieser Einwohner von Ivanjica.

Besevic steht mit dem ersten Hahn auf, was neben dem Arbeiten sein Schlüssel zur Vitalität und zum Jungbleiben ist. Das rät er auch der jüngeren Generation. Und es besteht kein Zweifel, dass „Slobo“ der Liebling dieser Region ist, denn es gibt keinen Schneehaufen, den er nicht besiegen kann.