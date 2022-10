Serbe und Kroate stehlen Millionen-Schmuck

Ein 27-jähriger Kroate, ein 42-jähriger Serbe, eine 72-jährige Italienerin und eine 28-jährige Rumänin wurden wegen des Verdachts, einem Diamantenhändler aus Monte Carlo Edelsteine im Wert von 1,3 Millionen Euro gestohlen zu haben, von der Polizei in Rom festgenommen.

Wie italienische Medien berichten, wurde der Coup im Juni dieses Jahres gestartet, als der Schmuckhändler von einem Mittelsmann angerufen wurde, der vorgab, im Auftrag ausländischer Käufer zu handeln.

Nach dem Telefongespräch folgten zahlreiche Treffen und Abendessen in Mailand, bei welchen die vermeintlichen „Broker“ und Käufer – ein Kroate und eine Rumänin – mit dem Diamantenhändler über den Kauf einer Reihe von Edelsteinen verhandelten. Der erste Diebstahlsversuch wurde in einem Hotel in Rom unternommen, dieser blieb jedoch ohne Erfolg. Das Treffen mit dem Diamantenhändler in Rom wurde von den Verdächtigen eingefädelt, um sein Vertrauen zu gewinnen, berichten lokale Medien.

Die vertrauensbildende Transaktion bestand aus einer Einzahlung mit gefälschten Banknoten, die sich für die Betrüger jedoch als nützlich erwiesen hatte, wie eine Quelle berichtet.

Die Diebe vereinbarten ein weiteres Treffen mit dem Edelsteinhändler einen Monat später in einem Luxushotel in Rom.

„Der Kroate stellte sich als russischer Käufer vor, während die Rumänin als Expertin für Edelsteine fungierte und vorgab, für die Auswahl der Edelsteine zuständig zu sein. Die beiden vereinbarten mit dem Diamantenhändler den Kauf von fünf Diamanten im Gesamtwert von 1,346.000 Euro. Während der vermeintliche russische Käufer an der Bar stand, sollte der Händler die Edelsteine gemeinsam mit der rumänischen ‚Expertin‘ zwecks Begutachtung in ein Zimmer bringen. Der Händler legte die Diamanten am Bett aus, und die ‚Expertin‘ suchte fünf bis sechs Edelsteine aus. Sie legte die Edelsteine in eine Tüte, versiegelte diese mit einem Klebeband und bat den Verkäufer um einen Kugelschreiber“, berichtet die Quelle der lokalen Medien.

Die Rumänin soll in dem Augenblick die Unachtsamkeit des Händlers ausgenützt und die Edelsteine aus der Tüte durch Fälschungen ausgetauscht haben.

Die Polizei nahm sofort die Fahndung nach den Verdächtigen auf und konnte sie identifizieren und festnehmen.

Lesen Sie auch: Millionendiebstahl: Serbe und Türke stehlen Teile bei Mercedes Zwei Männer, die aus dem Zentrallager von Daimler Mercedes-Teile im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen haben sollen, wurden verhaftet.

Betrunkener Serbe schläft während Autoeinbruch ein Ein 41-jähriger Serbe verwechselte im Alkoholrausch das Auto und muss sich jetzt wegen Vorwürfen zum Einbruchsverdacht rechtfertigen.

Serbe verursacht Unfall nach Verfolgungsjagd Der Fahrer eines serbischen PKW verursachte einen Unfall im Bereich der äußeren Mariahilfer Straße. Der Mann war alkoholisiert.