Serbe verliert sein Leben in der Ukraine

Ein erschütterndes Ereignis hat die Bewohner von Novi Pazar in Serbien tief getroffen. Ein 28-jähriger mit den Initialen E.Z., dessen Lebensweg ihn auf unbeirrbare Art in das vom Krieg verwüstete Land Ukraine führte, hat dort sein Leben verloren.

Angezogen von seiner Selbstaufopferung und dem unbedingten Willen, den Verletzten und unschuldigen Zivilisten beizustehen, hatte er sich auf diesen lebensgefährlichen Weg gemacht.

In seiner Heimatstadt Novi Pazar ist die Bestürzung groß. Wie genau E.Z. seinen Weg in das Kriegsgebiet fand, bleibt noch im Dunkeln.

E.Z. war nicht nur im Sicherheitsdienst tätig, er trat auch der serbischen Armee bei, so die Angaben einer Quelle, die mit den Gegebenheiten vertraut ist. ,,E. Z., wie wir inoffiziell erfahren haben, verlor sein Leben in der Ukraine, während er selbstlos Hilfe für Verwundete und Zivilisten während des Konflikts in diesem vom Krieg heimgesuchten Land leistete,“ berichtet das lokale Nachrichtenportal ,,Sandzak live“.

Die tragische Nachricht von E.Z.’s vermeintlichem Ableben hat auch die Ukraine erreicht. In der ukrainischen Facebook-Gruppe ,,Auf der Suche nach Menschen während des Krieges“ ist ein Beitrag zu finden, der Informationen über seine Familienmitglieder sucht.