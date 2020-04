Serbien: Grillerei kurz vor Ausgangssperre endete in Großbrand (FOTOS)

Unglaubliche Szenen spielten sich am Samstag im serbischen Nationalpark Fruška Gora ab. Am Nachmittag wurde ein großes Feuer bemerkt, das rund 10 Hektar Wiese erfasste.

Wie die serbische Nachrichtenagentur Tanjug berichtet, haben Bürger am Samstagvormittag noch in der wunderschönen Natur des Nationalparks im Norden Serbiens gegrillt. Kurz bevor die behördliche absolute Ausgangssperre für alle Bürger Serbien, das gesamte Wochenende ab Samstag 13:00 Uhr, in Kraft trat, wurde das Feuer bemerkt.

Ursache: Menschliches Fehlverhalten

„Mitbürger haben heute Morgen in Fruška gora gegrillt und so einen Brand verursacht, der gegen 11 Uhr ausgebrochen ist. Die Feuerwehr aus Beočin und die Nationalparkwacht haben das Feuer gegen 14:30 Uhr lokalisiert“, so der Nationalpark in einer Aussendung.

Nachdem sich das Feuer bereits über rund 10 Hektar ausgebreitet hatte, war dies auch aus großer Entfernung zu sehen. „Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auch die umliegenden Wälder erfasst und sich so unabsehbar großflächig ausbreitet“, zitiert Tanjug die Waldwacht.

Anzeige erstattet

Mehr als drei Stunden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen, ehe der Brand zum Erliegen kam. Die Behörden betonten, dass verbotswidriges Feuer machen im Wald mit 50.000 Dinar (rund 420 Euro) bestraft wird. Ebenso wurde Anzeige gegen Unbekannt erstellt.

Fotos vom Brand findet ihr auf der nächsten Seite!