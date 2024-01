Serbien: Spanierin macht Komplet Lepinja mit Geheimzutat

Ein junges Mädchen aus Spanien, das nun in Serbien lebt, teilt ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke auf der Social-Media-Plattform TikTok. Ihre Beiträge, die von der Meisterung der serbischen Küche bis hin zu ihren Beobachtungen über die Straßenverhältnisse reichen, haben ihr eine wachsende Popularität eingebracht. Trotz einiger Kritikpunkte, wie den Schlaglöchern und parkenden Autos auf Gehwegen, lobt sie die Schönheit Serbiens und vergleicht es sogar mit Paris.



Ein junges Mädchen aus Spanien hat die spanische Sonne und Barcelona gegen Serbien und Smederevska Palanka eingetauscht. Sie teilt aktiv ihre Eindrücke von ihrem neuen Zuhause auf TikTok und hat dabei eine wachsende Fangemeinde gewonnen.

In ihren Videos zeigt sie, wie sie die serbische Küche gemeistert hat und leckeres Fladenbrot zubereitet. Sie spricht auch über ihre Anpassung an die neue Umgebung, einschließlich der Herausforderungen, die sie dabei erlebt hat. „Die Schlaglöcher auf der Straße fand ich sehr seltsam“, sagt sie, „ein LKW könnte in sie hineinfallen“. Sie war auch von den Autos, die auf den Gehwegen parken, unangenehm überrascht, weil sie nicht normal spazieren gehen kann, sondern die Straße überqueren muss, „und das ist nicht sicher.

Trotz dieser Schwierigkeiten hat sie auch positive Erfahrungen gemacht. Sie erzählt von ihren Einkaufserlebnissen, wie zum Beispiel dem Kauf einer Wassermelone auf der Straße, die viel billiger war als in Spanien. Sie spricht auch von ihrer ersten Erfahrung auf einem serbischen Jahrmarkt, den sie als „Schweineparty“ bezeichnete.

Ihre Beiträge auf TikTok haben viele positive Reaktionen hervorgerufen. Die Nutzer loben sie für ihr Serbisch und ermutigen sie, weiterhin ihre Erfahrungen zu teilen. Nun, Kusturica hat mit uns drei Oscars gewonnen“, ist einer der Kommentare unter einem ihrer Videos, was auf die Unterstützung des berühmten serbischen Filmemachers Emir Kusturica hinweist.

Das Mädchen aus Spanien hat sich in Serbien eingelebt und teilt ihre Erfahrungen mit der Welt. Trotz einiger Herausforderungen lobt sie die Schönheit des Landes und vergleicht es sogar mit Paris. Ihre Beiträge auf TikTok bieten einen einzigartigen Einblick in das Leben in Serbien und haben ihr eine wachsende Fangemeinde eingebracht.