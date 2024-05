Serbiens Kader für UEFA EM 2024 steht fest: zwei Überraschungen dabei

Der Fußballverband Serbiens hat die Spielerliste für das bevorstehende europäische Fußballturnier (UEFA EM 2024) bekannt gegeben. Während einige Stammkräfte ihre Teilnahme gebucht haben, müssen andere hoffnungsvolle Talente weiter auf ihre Chance warten, das serbische Trikot bei einem Großereignis zu tragen.

Überraschung bei der Kaderbekanntgabe

Zu den prominenten Abwesenden, die nicht nach Deutschland reisen werden, gehören Torwart Aleksandar Jovanovic von Partizan. Dann noch die Verteidiger Strahinja Erakovic von Zenit und Jan Carlo Simic von Milan. Ebenso die Mittelfeldspieler Matija Gluscevic von Radnicki 1923, Aleksandar Cirkovic von TSC, Nemanja Radonjic von Mallorca, Sasa Zdjelar von CSKA Moskau und die Stürmer Samed Bazdar von Partizan und Mihailo Ivanovic von Vojvodina.

Insbesondere die Nichtnominierungen von Radonjic und Erakovic können als Überraschungen betrachtet werden. Sie waren bisher häufiger im Kreis der Nationalmannschaft vertreten. Bei den übrigen ausgemusterten Spielern entsprach die Entscheidung den allgemeinen Erwartungen.

Auserwählten für das Turnier

Die Torhüterposition wird von Vanja Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic und Dordje Petrovic übernommen werden. Die Abwehr zählt auf die Expertise von Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Srdan Babic, Uros Spajic und Nemanja Stojic. Das Mittelfeld setzt sich zusammen aus Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Srdjan Mijailovic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic (Kapitän), Lazar Samardzic, Veljko Birmancevic, Filip Kostic, Filip Mladenovic und Andrija Zivkovic. Im Angriff sollen Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic und Petar Ratkov für die nötigen Tore sorgen.

Fahrplan der Adler

Serbien startet am 16. Juni mit einem Spiel gegen die Auswahl Englands in Gelsenkirchen (Deutschland) in das Turnier. Das zweite Gruppenspiel gegen Slowenien findet vier Tage später in München (Deutschland) statt, wo auch am 25. Juni das letzte Gruppenspiel gegen Dänemark ausgetragen wird.