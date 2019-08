Serbischer Basketballer und Ex von Dara Bubamara brutal verprügelt (FOTO & VIDEO)

Der ehemalige serbische Teamspieler und Partizan-Basketballer Nemanja Bezbradica wurde am Sonntagmorgen in Jakovo brutal verprügelt und schwer verletzt.

Eine unbekannte Person hat den 26-Jährigen verprügelt und liegengelassen. Wie „Kurir“ meldet, wurde Bezbradica bewusstlos aufgefunden. Genauere Details wurden bisher nicht veröffentlicht, da die Ermittlungen noch im Gange seien.

Bezbradica spielte in seiner Karriere für mehrere serbische Mannschaften, unter anderem für Partizan Belgrad von 2013 bis 2016. Danach spielte er in Italien und Lettland und ist derzeit beim serbischen Erstligisten Beovuk 72 unter Vertrag. Mit der U-16-Mannschaft Serbiens holte er Bronze bei der EM 2009 in Litauen sowie Silber 2011 mit der U-18.

Ex-Freundin kommentiert

Vor etwas mehr als einem Jahr waren die serbischen Boulevardzeitungen voll mit Artikeln über Bezbradicas Beziehung zur Folk-Sängerin Dara Bubamara. Nachdem die Nachricht über den Überfall auf den Basketballer publik wurde, wurde die Ex des Sportlers um ein Statement gebeten.

