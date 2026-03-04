KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Erdbeben

Sizilien zittert: Untergrund brodelt weiter – Geologen warnen

Sizilien zittert: Untergrund brodelt weiter – Geologen warnen
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Am Fuß des Ätna bebt die Erde – und Experten warnen: Die Kräfte im Untergrund sind noch lange nicht zur Ruhe gekommen.

In der sizilianischen Provinz Catania hat sich ein Erdbeben der Stärke 4,5 ereignet – mit dem Epizentrum in unmittelbarer Nähe des Vulkans Ätna. Spürbar waren die Erschütterungen auch in den benachbarten Provinzen Messina und Syrakus, Schäden wurden jedoch keine gemeldet.

Beben am Ätna

Das Zentrum des Bebens wurde nordwestlich der Gemeinde Ragalna in einer Tiefe von rund 3,8 Kilometern lokalisiert, wie das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Fachleute gehen davon aus, dass die tektonischen Spannungen im Untergrund des Vulkans weiterhin nicht vollständig abgebaut sind. Der Ätna zählt zu den aktivsten Vulkanen weltweit und ist für seine regelmäßigen Eruptionen bekannt.

Mehr zum Thema30 Tage Dauerbeben: Bosnien und Herzegowina zittert ohne Vorwarnung

Kroatiens Erschütterungen

Ebenfalls seismische Aktivität verzeichnete am Dienstag Kroatien: Ein Beben der Stärke 3,3 erschütterte die Region rund um Sisak, wobei die Erschütterungen bis in die rund 46 Kilometer entfernte Hauptstadt Zagreb wahrnehmbar waren.

Mehr zum ThemaSchock um 6 Uhr früh: Erdbeben reißt Balkan aus dem Schlaf

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Aufstand
CIA will Kurden im Iran bewaffnen – Warnung vor „ethnischem Bürgerkrieg“
| Erdbeben
Sizilien zittert: Untergrund brodelt weiter – Geologen warnen
| Leberzirrhose
Neue Studie aus Wien: Leber regeneriert sich bei Alkoholverzicht
| Kremlparanoia
Kreml zittert nach Iran-Attentat: Khameneis Tod enthüllt Russlands Schwachstelle
| Metalldetektor
Bub (11) findet zehn Kilo Munition und Handgranate im Garten
MEHR AKTUELLE NEWS