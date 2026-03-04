Neue Studie aus Wien: Leber regeneriert sich bei Alkoholverzicht

Wer auf Alkohol verzichtet, kann selbst bei weit fortgeschrittener alkoholbedingter Leberzirrhose eine Rückbildung bereits eingetretener Komplikationen erreichen – vorausgesetzt, der Verzicht erfolgt konsequent und dauerhaft. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale multizentrische Studie unter Federführung der MedUni Wien, die kürzlich im Fachjournal „Journal of Hepatology“ erschienen ist. Das Forschungsteam um Benedikt Hofer und Thomas Reiberger von der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Universitätsklinik für Innere Medizin III an MedUni Wien und AKH Wien hat für die Untersuchung insgesamt 633 Patientinnen und Patienten mit alkoholbedingter Leberzirrhose aus 17 spezialisierten Zentren in Europa und Asien einbezogen. Alle Betroffenen hatten nach dem Auftreten von Dekompensations-Ereignissen (schwere Krankheitsverschlechterungen) mit der Alkoholabstinenz begonnen.

Re-Kompensation möglich

Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren gelang es rund einem Drittel der Studienteilnehmenden, sämtliche leberbedingten Komplikationen vollständig zurückzubilden und gleichzeitig die Leberfunktion zu verbessern – ein Zustand, der medizinisch als „Re-Kompensation“ bezeichnet wird. „Unsere Daten zeigen klar: Selbst nach dem Auftreten schwerer Komplikationen ist der Krankheitsverlauf bei fortgeschrittener Leberzirrhose nicht zwangsläufig irreversibel.“, erklärt Studien-Erstautor Benedikt Hofer. Neben dem Ausgangsgrad der Lebererkrankung erwies sich vor allem ein vollständiger und frühzeitiger Alkoholverzicht als entscheidender Faktor für das Erreichen der Re-Kompensation.

Studienleiter Thomas Reiberger betont: „Alkoholverzicht kann das Fortschreiten der Lebererkrankung nicht nur stoppen, sondern bei vielen Patient:innen sogar zu einer Verbesserung der Leberzirrhose führen. Entscheidend ist jedoch, dass der Alkoholverzicht bestenfalls sofort nach dem Auftreten von Komplikationen eingehalten wird – hierdurch kann die Chance auf Re-Kompensation mehr als verdoppelt werden.“

Die Auswirkungen der Re-Kompensation auf das Überleben der Studienteilnehmenden waren eindrücklich: Unter jenen Patientinnen und Patienten, die eine Re-Kompensation erreichten und dauerhaft abstinent blieben, verstarb niemand an einer leberbedingten Ursache. Darüber hinaus war das Risiko, an Leberkrebs zu erkranken, in dieser Gruppe deutlich geringer, und die Gesamtsterblichkeit fiel signifikant niedriger aus – Befunde, die auch als „Research Highlights“ im Fachjournal „Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology“ eigens hervorgehoben wurden. Thomas Reiberger führt weiter aus: „Re-Kompensation ist kein rein theoretisches Konzept mehr, sondern ein klinisch immer relevanter werdender Zustand, der die Prognose trotz fortgeschrittener Leberzirrhose fundamental verbessern kann.“

Leberzirrhose bezeichnet eine fortschreitende Vernarbung des Lebergewebes. In westlichen Ländern ist übermäßiger Alkoholkonsum eine der häufigsten Ursachen dieser Erkrankung, die bei vielen Betroffenen zu schwerwiegenden Folgeerscheinungen führt – darunter Bauchwasser (Aszites), Verwirrungszustände (Enzephalopathie) sowie Blutungen aus Krampfadern der Speiseröhre (Varizenblutungen). Das Eintreten solcher Komplikationen, sogenannte Dekompensations-Ereignisse, galt bislang als Zeichen dafür, dass die Erkrankung einen unumkehrbaren Verlauf genommen hat. Die nun vorliegenden Studienergebnisse stellen dieses Dogma grundlegend in Frage.

Suchthilfe unter Druck

Die Studie unterstreicht die zentrale Rolle des vollständigen und dauerhaften Verzichts auf Alkohol als wirksamste therapeutische Intervention bei alkoholbedingter Lebererkrankung. Gleichzeitig heben die Ergebnisse auch gesundheitspolitische Aspekte hervor: eine strukturierte Unterstützung zum Erzielen und Aufrechterhalten der Alkoholabstinenz ist entscheidend für die Prognose dieser Patient:innen – insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Budgetkürzungen im Bereich der Suchthilfe- und Abstinenzprogramme.

„Ein erneuter Rückfall zu regelmäßigem Alkoholkonsum verschlechtert die Prognose signifikant“, so Benedikt Hofer und merkt weiters an: „Wenn also bei der Abstinenzbetreuung gespart wird, werden nicht nur vermeidbare Todesfälle, sondern auch hohe Kosten durch die medizinische Versorgung fortgeschrittener Lebererkrankungen und deren Komplikationen riskiert.“