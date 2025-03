Skandal um Beatmungsgeräte in RS: Operation „Luna“ enthüllt Millionenbetrug

Korruption bleibt ein zentrales Problem in der Republika Srpska. Trotz zahlreicher Anzeigen und Ermittlungen sind die Urteile oft milder als erwartet.

Korruption bleibt in der Republika Srpska ein tiefgreifendes und strukturelles Problem, wie die Vielzahl an im letzten Jahr an die Staatsanwaltschaft gerichteten Anzeigen belegt. Diese Institution erhielt insgesamt 100 Anzeigen, die überwiegend den Missbrauch von Amtsstellung oder Befugnissen betreffen.

Im Jahr 2022 wurden 17 Anklagen gegen 32 Personen wegen solcher Vergehen erhoben.

Die Staatsanwaltschaft der Republik Srpska führte aus, dass drei dieser Anklagen den Missbrauch von Amtsstellung oder Befugnissen betrafen, während vier wegen Bestechung und jeweils fünf wegen Bestechung und Einflussnahme erhoben wurden.

Korruptionsfälle und Ermittlungen

In 58 Fällen wurde im letzten Jahr entschieden, keine Ermittlungen einzuleiten, und in neun weiteren Fällen wurden die Ermittlungen eingestellt. Verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption wurden initiiert, doch nicht alle führten zu Anklagen, und in einigen Fällen kam es zu Freisprüchen.

Eine bedeutende Untersuchung war die Operation „Luna“, die sich mit der Beschaffung von Beatmungsgeräten durch den Gesundheitsfonds der Republik Srpska beschäftigte.

Hierbei bestand der Verdacht, dass während der Corona-Pandemie 165 Beatmungsgeräte unter Umgehung der Vorschriften beschafft wurden, von denen 85 nicht funktionstüchtig waren. Diese Vorgänge sollen das Budget der Republik um vier Millionen KM geschädigt haben, während das Unternehmen „Medietik“ einen Gewinn von 12 Millionen erzielte. In diesem Fall wurde noch keine Anklage erhoben.

Ermittlungen richteten sich auch gegen den Bürgermeister von Brod, Zoran Vidic, den ehemaligen Bürgermeister von Prijedor, Milenko Djokovic, und drei weitere Personen. Die Öffentlichkeit wartet jedoch noch auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen.

Freisprüche und Verurteilungen

Eine Anklage gegen den Bürgermeister von Teslic und SDS-Präsidenten Milan Milicevic sowie den Leiter der Abteilung für Raumplanung, Nikola Stokic, endete mit einem Freispruch. Ihnen wurde vorgeworfen, den Investor Alen Seferovic daran gehindert zu haben, eine Nutzungsgenehmigung zu erhalten, und Milicevic wurde beschuldigt, 100.000 KM gefordert zu haben, um bei der Genehmigung zu helfen. Das Bezirksgericht in Banja Luka konnte die Vorwürfe nicht bestätigen.

Ein weiterer Korruptionsfall betraf Veljko Djukic, einen ehemaligen Professor der Universität „Apeiron“, der angeblich gegen Geld Noten vergeben haben soll. Nach einem erneuten Prozess wurde er freigesprochen, da keine Beweise vorlagen.

Es gab auch Verurteilungen auf Basis von Schuldbekenntnissen. Die Polizisten Jovan Zoric und Nenad Sainovic aus Derventa wurden wegen Bestechung zu einem Jahr Haft und Geldstrafen verurteilt. Ebenso wurden die Steuerinspektoren Djuro Rakic und Aleksandar Miletic aus Srbac verurteilt, nachdem sie zugaben, Geld von einem Unternehmer gefordert zu haben, um dessen Steuerlast zu mindern.

Obwohl das Strafgesetzbuch der Republik Srpska harte Strafen für Korruption vorsieht, fallen die tatsächlichen Urteile oft milder aus.