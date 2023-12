Slowakische Reisende mit fast 200kg illegaler Pyrotechnik erwischt

Am Dienstagabend sorgte eine routinemäßige Kontrolle am Grenzübergang Laa an der Thaya für Aufsehen. Die Polizeiinspektion Laa an der Thaya entdeckte bei der Überprüfung eines Fahrzeugs rund 198 Kilogramm illegale pyrotechnische Gegenstände. Die vier slowakischen Insassen des Fahrzeugs wurden daraufhin angezeigt.

Kurz vor dem jährlichen Silvesterfeuerwerk hat die Polizei einen großen Fang gemacht. Bei einer routinemäßigen Kontrolle am Grenzübergang Laa an der Thaya entdeckten Beamte auf der Rückbank eines PKWs eine ungewöhnlich große Menge an Pyrotechnik. Die Insassen des Fahrzeugs, vier Slowaken im Alter von 18, 21, 26 und 42 Jahren, ließen die Beamten freiwillig das Fahrzeug durchsuchen. Dabei kamen weitere pyrotechnische Gegenstände zum Vorschein. Letzten Endes wurden 198 Kilogramm illegale Pyrotechnik in dem Fahrzeug ausgemacht.

Gefälschte Kennzeichnung

Eine genauere Untersuchung der sichergestellten Gegenstände offenbarte, dass diese größtenteils gefälschte CE-Kennzeichnungen aufwiesen. Zudem waren die Gegenstände als Kategorie F3 ausgewiesen, für die ein spezielles Fachwissen vorausgesetzt wird. Ein weiteres Problem: Es fehlte eine Beschreibung der Gegenstände in deutscher Sprache.

Die Bezirksverwaltungsbehörde Mistelbach hat die vier slowakischen Insassen nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt. Als zusätzliche Maßnahme wurde von jedem eine Sicherheitsleistung eingehoben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dem Umgang mit illegaler Pyrotechnik. Nicht nur, dass der Besitz und die Einfuhr solcher Gegenstände strafbar sind, sie stellen auch eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar. Menschen können in der Silvesternacht, besonders wenn sie ausgelassen feiern, durch solche illegalen Böller schwere Verletzungen erleiden.

Quelle: LPD NÖ