Böller-Attacke auf Auto: 2-Jähriger auf Rücksitz!

Zwei Jugendliche brachten eine Familie in Oberwart in Gefahr, als sie einen Böller neben deren Auto explodieren ließen. Die Polizei konnte die beiden Schuldigen festnehmen und fand bei ihnen weitere 18 Böller.

Ein lauter Knall und grelles Blitzlicht – ein Albtraum auf der Bundesstraße 63a von Pinkafeld nach Oberwart. Ein 37-jähriger Autofahrer, seine Frau und ihr zweijähriger Sohn wurden Zeugen einer Explosion, als zwei Jugendliche einen Böller neben ihrem Auto zündeten. Trotz des Schrecks konnte der Fahrer das Auto sicher anhalten. Die Jugendlichen ergriffen die Flucht, wurden aber rasch von der Polizei gestellt. Bei den 16- und 17-jährigen Tätern fanden die Beamten weitere 18 Böller.

Seit Wochen Pyro-Terror

Dieser Vorfall ist nur das jüngste Glied in einer Kette von Pyro-Vorfällen, die Oberwart in den letzten Wochen in Atem halten. Unbekannte zünden mitten in der Stadt Feuerwerkskörper und sorgen für Unruhe und Unsicherheit unter den Bewohnern. Laut der Landespolizeidirektion Eisenstadt konnte bisher jedoch kein Zusammenhang zwischen den festgenommenen Jugendlichen und den vorherigen Übertretungen hergestellt werden.

Besonders beunruhigend ist die Sprengkraft der verwendeten Böller, die weit über die von herkömmlichen Feuerwerkskörpern hinausgeht. Experten warnen vor den möglicherweise selbst gebastelten ‚Bomben‘: ‚Die Detonation kann für jeden tödlich sein, der sich in der Nähe befindet.‘

Die Suche nach den Tätern, die hinter den restlichen Pyro-Anschlägen stecken, läuft auf Hochtouren. Die Ermittler setzen dabei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise können unter der Notrufnummer 133 oder bei der Polizeiinspektion Oberwart unter 059 133 1240 100 abgegeben werden.