Slowakischer Serien-Täter in Kroatien gefasst!

Ein 39-jähriger slowakischer Staatsbürger steht im Verdacht, zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 eine Serie von Einbrüchen in Wien, Niederösterreich und dem Nordburgenland begangen zu haben. Der Mann wurde von den Ermittlungsbehörden in Kroatien gefasst und identifiziert, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mitteilte.

Auslieferung von Kroatien nach Österreich

Er wurde mittlerweile in Kroatien festgenommen, wo ihm ebenfalls Straftaten zur Last gelegt werden. Nach Verbüßung der dortigen Haftstrafe soll seine Auslieferung an die österreichischen Behörden erfolgen. Laut der Polizei konzentrierte sich der Verdächtige bei seinen Straftaten auf Kellerabteile und Fahrradräume.

Tausende Euro erbeutet

Der durch diese Einbruchserie verursachte Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag in mindestens 42 Einbruchsfällen. Die gestohlenen Gegenstände sollen in der Slowakei verkauft worden sein.

Mögliche Mittäterschaft

Derzeit untersuchen die Behörden, ob der Verdächtige bei seinen kriminellen Aktivitäten Unterstützung hatte. Die Ermittlungen zu einem potenziellen Komplizen sind noch nicht abgeschlossen und laufen weiter.