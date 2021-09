Smith provoziert Rakić: “Er ist als nächster dran zum Ersticken”

Anthony Smith ist entschlossen, einen Rückkampf mit Aleksandar Rakić zu bekommen. Nach seinem Sieg gegen Ryan Spann, beleidigte er Rakić: “Er sitz nur herum”.

Nach seinem UFC Vegas 37 Kampf gegen Ryan Spann, in welchem er seinem Gegner durch einen beindruckenden Erstickungs-Griff aus dem Gefecht setzte, forderte er den österreichischen Kämpfer Rakić heraus. „Ich will Aleksander Rakić“, rief Smith. „Er sitzt nur herum. Er ist nicht der nächste für den Titel. Entweder bekomme ich diesen Kampf oder ich werde ihn überspringen. Das ist, was ich will. Ich will jemanden vor mir und das habe ich mir verdient.“ Letzten August kämpften die beiden bereits gegeneinander. Das Resultat war ein Sieg für den Mann mit serbischen Wurzeln.

Rakić antwortet

Nach Smiths provokanter Aussage, antwortete Rakić prompt auf Twitter: “Im Dezember bin ich frei”. “Frohe Weihnachten an mich”, schrieb Smith daraufhin. Wir werden sehen, ob und wann ihr Wiedersehen im Ring folgen wird.

I'm free in December @Mickmaynard2 — Aleksandar Rakic (@rakic_ufc) September 19, 2021

Auf der nächsten Seite findet ihr das Video, in welchem Smith Rakić erneut herausfordert.