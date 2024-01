So beantragen Sie Schulstartgeld bis zum 2. Februar (LINK)

Über 178.000 Schülerinnen und Schüler profitieren bereits vom Blau-Gelben Schulstartgeld. Eine finanzielle Entlastung von 100 Euro für jede Familie – der Antrag kann noch bis 2. Februar gestellt werden.

Im Bezirk Wiener Neustadt Stadt und Land haben zahlreiche Familien bereits von der Unterstützung durch das Blau-Gelbe Schulstartgeld profitiert. Laut Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB), haben mehr als 178.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge landesweit von dieser finanziellen Hilfe profitiert, was einer Investition von über 17,8 Millionen Euro für Kinder und Jugendliche in Niederösterreich entspricht.

1.371.600 Euro

Bis zum 2. Februar besteht die Möglichkeit, das Blau-Gelbe Schulstartgeld zu beantragen. „Alleine in unseren Bezirken wurden Familien bereits mit 1.371.600 Euro unterstützt“, erklärt Teschl-Hofmeister. Jede Schülerin und jeder Schüler sowie Lehrling in Niederösterreich hat Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung von 100 Euro, um Familien in der kostspieligen Schulstartphase zu entlasten, so Thomas Heissenberger, Bezirksobmann des NÖAAB.

Entscheidenden Phase

„Die Herausforderungen beim Schulstart sind uns als NÖAAB wohlbekannt. Das Schulstartgeld ist eine bedeutende Maßnahme, um Eltern und Erziehungsberechtigte in Niederösterreich in dieser Zeit zu unterstützen“, betont Teschl-Hofmeister. Sie versichert den Familien, dass der NÖAAB an ihrer Seite steht und sie in dieser entscheidenden Phase des Schuljahres nicht alleine lässt.

„Alle, die sich das Blau-gelbe Schulstartgeld noch nicht abgeholt haben, haben noch bis 2. Februar Zeit und können sich 100 Euro Unterstützung des Landes Niederösterreich holen“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die finanzielle Unterstützung soll somit dazu beitragen, dass Bildung für alle zugänglich und gerecht ist.

Mehr Informationen zum Schulstartgeld 2024 finden Sie hier!

