So viel zahlen Länder für „ESC“-Teilnahme!

Der Countdown zum Eurovision Song Contest (ESC) in Basel läuft. Die Teilnahme ist kostspielig, weshalb Israel in diesem Jahr so viel investiert wie nie zuvor.

Israel hat für seine Teilnahme am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Basel eine Rekordsumme veranschlagt. Das Land entsendet Yuval Raphael, eine Überlebende des Hamas-Massakers, um bei dem prestigeträchtigen Wettbewerb anzutreten. Um einen starken Auftritt zu garantieren, hat Israel das Budget auf 3,5 Millionen Schekel erhöht, was etwa 945.000 Euro entspricht. Dieses Budget soll sicherstellen, dass Israel sich auf der internationalen Bühne prominent präsentiert.

Die Teilnahmegebühren beim ESC sind für viele Länder eine erhebliche finanzielle Herausforderung. Jedes Land muss der Europäischen Rundfunkunion (EBU) eine Gebühr entrichten, deren Höhe von der Größe und den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Delegation abhängt. Besonders die „Big Five“ – Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich – leisten hohe Beiträge, da sie für die meisten Zuschauer sorgen und direkt im Grand Final antreten.

Obwohl die genauen Gebühren für dieses Jahr nicht öffentlich bekannt sind, ist klar, dass sie 2024 gestiegen sind – unter anderem aufgrund des Wegfalls von Russlands Teilnahme. Rückblickend zeigt sich, dass die Gebühren stark variieren: So zahlte Deutschland 2023 rund 473.000 Euro, während Montenegro 2012 lediglich 23.000 Euro entrichtete.

„ESC“-Teilnahmegebühr der vergangenen Jahre

Deutschland (2023): 473.000 Euro

Griechenland (2023): 150.000 Euro

Irland (2013): 70.000 Euro

Malta (2010): 80.000 Euro

Montenegro (2012): 23.000 Euro

Niederlande (2016): 250.000 Euro

Nordmazedonien (2022): 39.143 Euro

Rumänien (2014): 130.000 Euro

Schweiz (2016): 63.500 Euro

Spanien (2023): 357.700 Euro

Quelle: Eurovision.de

Aufwendungen für Inszenierung

Ein beeindruckendes Bühnenbild ist essenziell für den Erfolg beim ESC. Deshalb nehmen viele Delegationen hohe Ausgaben für Pyrotechnik, Licht und Kostüme in Kauf. So investierte die irische Delegation 2018 rund 27.000 Euro in ihre Performance, während Griechenland häufig etwa 300.000 Euro ausgibt.

Zusätzlich belasten die Unterkunftskosten das Budget erheblich. Länder, die im ersten Halbfinale antreten, müssen früher anreisen, was die Ausgaben erhöht. Ein Finaleinzug verlängert die Hotelaufenthalte und treibt die Kosten weiter in die Höhe.

Die finanzielle Investition in die Produktion und Promotion eines Songs ist ebenfalls entscheidend. Ein eingängiger Track hat bessere Chancen, beim Publikum zu punkten. Dennoch gibt es Ausnahmen: Russland gewann 2008 mit „Believe“, das von vielen Fans als einer der schwächeren Siegertitel betrachtet wird. Auch die Reihenfolge des Auftritts im Finale spielt eine Rolle: Studien zufolge haben Länder, die später auftreten, tendenziell höhere Gewinnchancen.

Lesen Sie auch: Eurovision Song Contest: ER singt für Österreich! Österreich revolutioniert die Suche nach dem idealen Künstler für den Eurovision Song Contest 2025 durch ein spezielles Songwriting-Camp.

Eurovision-Knaller: Diese Balkan-Diva will für Serbien singen! Die serbische Sängerin Jelena Karleuša denkt über eine Teilnahme am Eurovision Song Contest nach und trifft ihren Ex-Mann zufällig im Flugzeug.

Baby Lasagna: Eurovision-Held lehnt Preisgeld ab! Baby Lasagna, der Eurovision-Star, lehnt eine Geldprämie der kroatischen Regierung ab und bittet um Spenden.

Finanziell profitiert die siegreiche Delegation nicht direkt vom ersten Platz, erhält jedoch die Möglichkeit, im darauffolgenden Jahr Gastgeber des Wettbewerbs zu sein. Dies kann der lokalen Wirtschaft und dem Tourismus zugutekommen, da bestehende Infrastrukturen genutzt werden, um die Kosten niedrig zu halten. Für Basel werden die Gesamtausgaben auf 31 bis 53 Millionen Euro geschätzt, die zwischen der EBU, der Stadt und der SRG aufgeteilt werden.