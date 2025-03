SÖZ fordert Ramadan-Feiertag: Polit-Knall in Wien droht

Die Debatte um die Anerkennung muslimischer Traditionen in Österreich nimmt an Fahrt auf. Im Zentrum steht die Forderung der Partei Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ), das Ramadanfest, auch bekannt als Eid-ul-Fitr, als offiziellen Feiertag zu etablieren. Die SÖZ setzt sich vehement für ein großes, öffentliches Zuckerfest auf dem Wiener Rathausplatz ein, das jährlich zum Ende des Ramadan stattfinden soll.

Diese Initiative wird von Sali Attia, der Spitzenkandidatin der SÖZ, mit Nachdruck vertreten. Sie betont, dass ein solches Fest ein starkes Signal für eine offene, vielfältige und inklusive Stadt wäre. Ihrer Ansicht nach könnte Wien als Vorbild für ein harmonisches Zusammenleben dienen. Attia sieht darin eine Chance, die kulturelle Vielfalt der Stadt sichtbar zu machen.

Forderung nach Feiertag

Parallel dazu fordert die SÖZ einen landesweiten Feiertag zum Ende des Ramadan, um die mehr als 800.000 Musliminnen und Muslime in Österreich zu würdigen. Hakan Gördü, der Parteivorsitzende der SÖZ, unterstreicht die bunte und vielfältige Natur Wiens. Er argumentiert, dass die bedeutenden Feste der über 200.000 Muslime in der Hauptstadt im Kalender verankert sein sollten, ähnlich wie Weihnachten und Ostern. Gördü beschreibt das Eid-Fest als einen Ort der Begegnung, an dem kulturelle Vielfalt erlebbar wird, vergleichbar mit traditionellen Weihnachts- oder Ostermärkten.

Einige Wiener Schulen, darunter eine Volksschule in der Leopoldstadt, feiern bereits das Zuckerfest gemeinsam mit allen Kindern. Dennoch bleibt die Forderung der SÖZ nach einem öffentlichen Eid-Fest auf dem Rathausplatz im Fokus. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte sich zwar mit wohlwollenden Worten zum Fest, doch die SÖZ drängt auf konkrete Maßnahmen und nicht nur auf freundliche Gesten.

Die Frage, ob die Politik dem Druck der SÖZ nachgeben wird, steht weiterhin im Raum.