Sommerhit: Serbische Rap-Legende Deniro rappt über Wien (VIDEO)

In der Rap-Szene des Balkans gibt es wohl kaum jemanden, der ihn nicht kennt.

Die Rede ist von Danijel Mitrović „Deniro“, dem legendären serbischen Rapper aus der Stadt Užice, der einst am ganzen Balkan für Furore sorgte und auch heute noch den Status eines Pioniers in der Hip-Hop-Szene hat. Mitterweile lebt Deniro aber bereits einige Jahre in Wien und macht seine Musik, aber auch die Produktionen seiner Videofirma „Deniro Videos“ in der Bundeshauptstadt.

Neuer Song „Vienna“

Das hört man nun auch auf einem neuen Lied, welches den Namen „Vienna“ hat. „Es gibt nichts, was es nicht gibt, viele Probleme, viele schöne Frauen – das ist Vienna, Vienna…“, tönt es im Refrain, welcher hitverdächtig klingt. Diesen singt der Wiener Balkansänger Boris D, der gemeinsam mit Platin-Produzent Freshmaker das „Moments Studio“ betreibt. „Ich beiße für den Erfolg in einem anderen Land, erschaffe mir einen eigenen Ausgang“, beschreibt Deniro wohl auch sein aktuelles Leben in Wien autobiographisch in einer Zeile.

„Von Klimt-Villa bis zum Stephansplatz“

Dass Deniro ein begeisterter Wien-Fan ist, zeigt nicht nur dieses Video und die Tatsache, dass er sein ganzes nächstes Album „Vienna“ nennen wird. In einem Interview für „Radio Užice“ sagte er vor einiger Zeit, dass die österreichische Bundeshauptstadt sein Herz erobert hat. „Ich geniesse Wien, von der Klimt-Villa bis zum Stephansplatz. Die Architektur hier ist etwas, was dich sofort einnimt, erobert und auch künstlerisch trägt. Ich fühle mich hier viel produktiver“, gab der serbische Rapper bekannt.

Den Beat unterschreibt der Balkanproduzent Shaydematic Beatz, während die dancetaugliche Musik audiovisuell vom Wiener Model Meli Lakić verschönert werden. Wann das Album genau erscheinen soll, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass es über den neugegründeten Youtube-Channel von „Dinastija“.

Wer Deniro folgen will, kann das auch auf Instagram tun: