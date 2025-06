Sommertag in Wien: Sonne pur und bis zu 30 Grad

Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch erwartet heute die Wienerinnen und Wiener: Schon am Morgen begrüßt die Stadt ihre Bewohner mit viel Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen. Die Parks füllen sich, die Schanigärten laden zum Frühstück im Freien – und das Thermometer klettert im Laufe des Tages weiter nach oben. Wer heute in Wien unterwegs ist, sollte die Sonnenbrille nicht vergessen!

Wetter in Wien und Umgebung

Der 6. Juni präsentiert sich in Wien von seiner freundlichsten Seite: Bereits am Vormittag ist es sonnig bei rund 26 Grad, die Bewölkung bleibt gering und Regen ist kein Thema. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf sommerliche 30 Grad an, begleitet von einem leichten bis mäßigen Südostwind mit Spitzen um 17 km/h. Auch am Nachmittag bleibt es sonnig und trocken, die Luft ist angenehm und die Sonne scheint bis zu 15 Stunden.

Am Abend kühlt es nur langsam ab – bei rund 29 Grad lässt sich der Feierabend noch lange draußen genießen. Die Nacht bleibt klar und lau, mit Tiefstwerten um 24 Grad. Wetterwarnungen gibt es aktuell keine, die Bedingungen sind ideal für alle Outdoor-Aktivitäten.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Nicht nur Wien, sondern der gesamte Osten Österreichs erlebt heute einen sonnigen und warmen Frühsommertag. Die Temperaturen erreichen verbreitet 28 bis 31 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Regen ist auch hier kein Thema, die Sonne dominiert das Wettergeschehen.

Süden: Auch in Kärnten und der südlichen Steiermark bleibt es freundlich und sommerlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad, die Luft ist trocken und die Sonne zeigt sich vielerorts von früh bis spät. Nur in den höheren Lagen der Alpen können sich am Nachmittag harmlose Quellwolken bilden, Niederschlag bleibt aber die Ausnahme.

Westen: Im Westen – von Vorarlberg über Tirol bis Salzburg – startet der Tag ebenfalls sonnig, im Tagesverlauf ziehen jedoch einige Wolkenfelder durch. Die Temperaturen erreichen 25 bis 28 Grad. In den Bergen kann es am Nachmittag vereinzelt zu kurzen Schauern kommen, insgesamt bleibt das Wetter aber freundlich und warm.

Zentrum: Oberösterreich und das zentrale Bergland profitieren ebenfalls von viel Sonne und sommerlichen Temperaturen um die 27 bis 29 Grad. Die Gewittergefahr ist gering, der Wind bleibt schwach.

Wettertrend für die kommenden Tage

Auch am Freitag und Samstag bleibt uns das frühsommerliche Wetter erhalten: Wien darf sich auf weitere sonnige und heitere Tage freuen, die Temperaturen bewegen sich weiterhin um die 28 bis 30 Grad. Erst am Samstag nimmt die Bewölkung etwas zu, doch Regen bleibt die Ausnahme und die Temperaturen bleiben hoch.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Tag für einen Spaziergang an der Donau oder einen Besuch im Freibad – Sonnencreme nicht vergessen! Die UV-Strahlung ist hoch, also gönnen Sie sich zwischendurch auch ein schattiges Plätzchen. Wer empfindlich auf Wärme reagiert, sollte die Mittagshitze meiden und die kühleren Morgen- oder Abendstunden für Aktivitäten im Freien nutzen.

Bleiben Sie cool und genießen Sie den Sommerstart in Wien!