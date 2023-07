Tiergarten-Chef beantragt Pumpgun für Notfälle

Der Direktor des Wiener Tiergartens, Stephan Hering-Hagenbeck, hat anscheinend Pläne, sich für den Ernstfall aufzurüsten. Im Fokus steht dabei eine spezielle Waffe, die in der Regel gesetzlich verboten ist.

Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Wiener Tiergartens in Schönbrunn, will sich mit schweren Waffen ausstatten lassen. Diese sollen in einem Notfalls zum Einsatz kommen. Beispielsweise, um ausgebrochene Tiere zu stoppen, wie die Tageszeitung „Heute“ berichtet. Dafür hat Hering-Hagenbeck eine Sondergenehmigung für eine Pumpgun bei der Polizei beantragt.

Pumpgun illegal

Obwohl der Gebrauch dieser Waffe durch das österreichische Waffengesetz grundsätzlich verboten ist, kann eine Sondergenehmigung in Ausnahmefällen erteilt werden. Hering-Hagenbeck argumentiert, dass die Polizei im Falle eines ausgebrochenen Tieres nicht schnell genug reagieren kann und diese Maßnahme daher notwendig ist.

Der Antrag wurde im Rahmen der Präsentation des ‚Schul-Info-Pakets zur Wissenschafts- und Demokratievermittlung‘, dem nächsten Schritt zur Umsetzung des TruSD-10-Punkte Programms in Wien, gestellt. Hering-Hagenbeck stellte den Antrag Anfang März 2023.