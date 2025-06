Sonniger Sommertag in Wien – bis zu 30 °C erreichen

Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch erwartet heute die Wienerinnen und Wiener: Schon am frühen Morgen liegt ein Hauch von Sommer in der Luft, die Stadt erwacht bei milden Temperaturen und strahlendem Sonnenschein. Wer heute früh unterwegs ist, spürt die angenehme Wärme und kann sich auf einen durchgehend freundlichen Tag freuen – perfektes Wetter für einen Spaziergang an der Donau oder einen Kaffee im Freien.

Wetter in Wien und Umgebung

Der 12. Juni präsentiert sich in Wien von seiner sonnigsten Seite: Bereits am Morgen starten wir mit rund 17 °C und lockerer Bewölkung in den Tag. Im Laufe des Vormittags steigen die Temperaturen rasch an, zur Mittagszeit werden bereits sommerliche 30 °C erreicht. Die Sonne dominiert, Wolken sind nur vereinzelt am Himmel zu sehen und der Regen bleibt heute komplett aus – die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0 %.

Am Nachmittag bleibt es heiter bis wolkig, das Thermometer klettert auf bis zu 30 °C. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen mit Spitzen um 17 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt und die Hitze etwas erträglicher macht. Auch am Abend bleibt es warm und freundlich, mit Temperaturen um die 24 °C und weiterhin klarem Himmel. Wetterwarnungen gibt es aktuell keine – Wien kann den Frühsommer in vollen Zügen genießen.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Nicht nur Wien, auch das östliche Flachland erlebt heute einen sonnigen und warmen Tag. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 31 °C, Regen ist kaum ein Thema. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, meist aus südlichen Richtungen.

Süden: In Kärnten und der Steiermark zeigt sich das Wetter ebenfalls von seiner freundlichen Seite. Viel Sonne, nur gelegentlich ein paar harmlose Quellwolken und Höchstwerte zwischen 27 und 30 °C sorgen für bestes Badewetter. Die Gewittergefahr bleibt gering.

Westen: Auch in Vorarlberg, Tirol und Salzburg dominiert der Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen 25 bis 29 °C, nur in den Bergen können sich am Nachmittag einzelne Wolkenfelder zeigen. Der Wind bleibt schwach.

Zentrum: Ober- und Niederösterreich sowie das oberösterreichische Zentralraum profitieren heute von viel Sonne und sommerlichen Temperaturen um die 28 bis 30 °C. Die Luft bleibt trocken, es sind keine nennenswerten Niederschläge zu erwarten.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Frühsommer bleibt uns treu: Auch am Freitag und Samstag setzt sich das freundliche und warme Wetter fort. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin zwischen 27 und 30 °C, Wolken und Regen bleiben die Ausnahme. Erst zum Wochenbeginn sind einzelne Schauer möglich, doch bis dahin bleibt es stabil und sonnig.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Tag für Aktivitäten im Freien, aber denken Sie an ausreichend Sonnenschutz und trinken Sie genug Wasser – die UV-Strahlung ist bei so viel Sonne besonders hoch. Wer kann, sollte die Mittagshitze meiden und sich ein schattiges Plätzchen suchen. Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite – genießen Sie ihn in vollen Zügen!