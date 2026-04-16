Sorge bei Jugendarbeitslosigkeit – immer mehr mit Migrationshintergrund

Tirol hat weniger joblose Jugendliche – doch wer betroffen ist, hat sich grundlegend verändert. Das AMS steht vor neuen Aufgaben.

In Tirol ist der Anteil junger Menschen, die weder einer Beschäftigung noch einer Ausbildung nachgehen, über die vergangenen anderthalb Jahrzehnte zurückgegangen. Doch hinter dieser positiven Gesamtentwicklung verbirgt sich eine strukturelle Verschiebung, die das Arbeitsmarktservice vor neue Herausforderungen stellt: Das Profil der Betroffenen hat sich grundlegend gewandelt. Zunehmend sind es junge Menschen mit Migrations- oder Fluchtbiografie, die über keinen weiterführenden Bildungsabschluss verfügen.

Die Zahlen belegen diese Entwicklung deutlich: 2023 wiesen bereits 51,8 Prozent der arbeitslosen und ausbildungslosen Jugendlichen in Tirol einen Migrationshintergrund auf – gegenüber 39,2 Prozent im Jahr 2009. Dabei bietet der Tiroler Arbeitsmarkt an sich günstige Bedingungen. In zahlreichen Branchen herrscht Fachkräftemangel, Lehrstellen bleiben vielfach unbesetzt.

Zentrale Hindernisse

Als zentrales Hindernis erweisen sich mangelnde Deutschkenntnisse. Ohne ausreichende Sprachkompetenz gestaltet sich der Zugang zu Lehre oder Schule schwierig – selbst dort, wo Betriebe händeringend nach Nachwuchs suchen. Hinzu kommt ökonomischer Druck: Wer auf familiäre Unterstützung verzichten muss, sieht sich oft gezwungen, frühzeitig zum Lebensunterhalt beizutragen. Besonders stark betroffen sind junge Menschen, die eine Fluchtgeschichte mitbringen.

„Wir sehen immer öfter junge Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte mit maximal einem Pflichtschulabschluss oder keiner abgeschlossenen Berufsausbildung“, sagt Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol im ORF. Grund seien auch die „politischen Bewegungen rund um Europa und Österreich“ – viele junge Geflüchtete kommen jetzt in ein Alter, in dem Ausbildung oder Job anstehen.

AMS erweitert Angebot

Das AMS Tirol hat darauf reagiert und sein Förderangebot in den vergangenen Jahren erheblich erweitert. Neben speziellen Programmen zur Berufsorientierung und individuellem Coaching – teils bereits während der Schulzeit – stehen überbetriebliche Lehrausbildungen und praxisorientierte Projekte zur Verfügung. Das Jugendcollege „Globus“ in Innsbruck etwa begleitet junge Menschen bei der Ausbildungswahl, bietet Deutschkurse an und stellt Coaching-Angebote bereit.

Die „Naturwerkstatt Tirol“ verbindet praktische Tätigkeiten mit Sprachförderung. In eigens eingerichteten Kompetenzzentren – unter anderem für Gastronomieberufe in Landeck sowie für kaufmännische Berufe in Innsbruck – können Jugendliche einen Lehrabschluss schrittweise erwerben, auch wenn sie zwischenzeitlich erwerbstätig sein müssen.

Bemerkenswert ist zudem eine Verschiebung innerhalb der Geschlechterverteilung. Zwar sind nach wie vor mehr junge Männer von der Problematik betroffen, doch junge Frauen haben „leider aufgeholt“, so Platzer-Werlberger im ORF.