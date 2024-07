Spanien feiert EM-Triumph: Königlicher Empfang und 200.000 Fans! (VIDEO)

Am Montagnachmittag wurde der europäische Fußballmeister Spanien nach seinem beeindruckenden Sieg über England im Finale mit beispiellosem Jubel in Madrid empfangen. Die Landung der Mannschaft in der spanischen Hauptstadt markierte den Beginn eines ausgedehnten Festmarathons, einschließlich einer Audienz bei König Felipe.

Empfang in königlicher Manier

Rund 200.000 Fans säumten die Straßen Madrids, um ihre Fußballhelden gebührend zu feiern. Der dramatische 2:1-Sieg über England in Berlin am Vorabend katapultierte Spanien zum alleinigen Rekordhalter mit dem vierten EM-Titel. Erfolgstrainer De la Fuente lobte seine Mannschaft in höchsten Tönen: „Ein echtes Team, die Europameister. Für mich ist diese Mannschaft die beste der Welt.“

Edeljoker Oyarzabal, der mit seinem entscheidenden Tor in der 86. Minute den Sieg sicherstellte, zeigte sich bescheiden: „Ich habe getan, was ich konnte.“ Spanien hat auf dem Weg zum Titel Größen wie Deutschland, Italien und Frankreich bezwungen und mit 15 erzielten Toren einen neuen Turnierrekord aufgestellt.

Royale Anerkennung

Zurück in der Heimat wurden die Spieler königlich empfangen. König Felipe VI. dankte der Mannschaft persönlich für ihre herausragenden Leistungen. Bei der Zeremonie im königlichen Palast im Nordwesten der Hauptstadt überreichte Kapitän Alvaro Morata dem Monarchen ein Trikot mit der Zahl Vier und der Aufschrift „REYES DE EUROPA“, ein symbolträchtiges Geschenk für den vierten EM-Triumph.

Die königliche Familie, einschließlich Königin Letizia und den Prinzessinnen Sofia und Leonor, nahm an der Feier teil. Die Spieler, stolz geschmückt mit ihren Medaillen, posierten zusammen mit der königlichen Familie für ein gemeinsames Foto.

Weitere Feierlichkeiten geplant

Nach der königlichen Audienz setzte das Team seinen Empfangsmarathon fort und machte sich auf den Weg zu einer weiteren wichtigen Station: einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Im Anschluss daran fand eine öffentliche Feier mit Hunderttausenden von Menschen vor dem Rathaus statt, eine eindrucksvolle Demonstration der Volksverbundenheit und des gemeinschaftlichen Stolzes.

Spaniens triumphaler Rückkehr und die darauffolgenden Feierlichkeiten bringen das Land zusammen und unterstreichen den Stellenwert des Fußballs als verbindendes Element. Trainer De la Fuente drückte seine Freude über die massive Unterstützung aus: „Die Menschen haben allen Grund zu feiern. Es ist großartig, sie dabei zu haben.“