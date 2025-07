Spektakuläre Flucht: Häftling versteckt sich in Tasche und entwischt

**Versteckt im Gepäck eines entlassenen Zellengenossen gelang einem 20-Jährigen die spektakuläre Flucht aus einem französischen Gefängnis. Die Behörden suchen fieberhaft.**

Ein 20-jähriger Insasse hat sich auf spektakuläre Weise aus dem Gefängnis Corbas nahe der französischen Stadt Lyon befreit, indem er sich im Gepäck seines entlassenen Zellengenossen versteckte. Wie der Sender BFMTV berichtet, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag.

Der flüchtige Mann verbüßte laut Behördenangaben Haftstrafen für verschiedene Delikte, die noch nicht vollständig abgesessen waren. Zusätzlich laufen gegen ihn Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität.

⇢ Opfer gesucht: Polnischer Abholer von Polizei gefasst!



Ungewöhnliche Fluchtmethode

In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte die französische Strafvollzugsbehörde am Samstag den ungewöhnlichen Fluchtvorgang: Der Häftling nutzte die Gelegenheit der Entlassung seines Mitinsassen und verbarg sich in dessen persönlichen Habseligkeiten, um unbemerkt das Gefängnis zu verlassen.

Laufende Ermittlungen

Der Vorfall zieht nun Konsequenzen nach sich: Die Strafvollzugsbehörde hat eine interne Untersuchung angeordnet.

Parallel dazu hat auch die Staatsanwaltschaft Lyon eigene Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

📍 Ort des Geschehens