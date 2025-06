SPÖ muss das Donauinselfest 2026 verschieben

Das Donauinselfest 2026 wird ausnahmsweise am ersten Juli-Wochenende stattfinden. Von 3. bis 5. Juli können Besucher das kostenlose Festival auf der Donauinsel genießen. Die ungewöhnliche Terminwahl – normalerweise findet das Event im Juni statt – hat einen konkreten Hintergrund: Am 28. Juni 2026 steigt der Grand Prix in Spielberg, weshalb die Veranstalter eine direkte Konkurrenz zwischen den Großveranstaltungen vermeiden wollen. Dies erklärte SPÖ-Landesparteisekretär Jorg Neumayer gegenüber der APA (Austria Presse Agentur).

Terminverschiebung ohne Folgen

Trotz vereinzelter Terminverschiebungen in der Vergangenheit soll das Juli-Datum keine dauerhafte Änderung darstellen. Die Organisation des Festivals bleibt von der Terminänderung unberührt. Auch 2026 setzt man auf ein vielseitiges, inklusives und nachhaltiges Programm. Nach dem erfolgreichen Pre-Opening in diesem Jahr wird diese Veranstaltungsform möglicherweise beibehalten.

Die Terminverschiebung steht in einer kleinen Reihe von Ausnahmen in der Geschichte des Donauinselfests: 2008 wurde das Festival aufgrund der Fußball-Europameisterschaft in den Herbst verlegt, während es 2020 pandemiebedingt im September und in deutlich reduziertem Umfang stattfand. In beiden Fällen konnten die Veranstalter keine langfristigen negativen Auswirkungen auf die Besucherzahlen feststellen.

⇢ Das sind die 10 besten kostenlosen Badeplätze in Österreich!



Keine Besuchereinbußen erwartet

Bedenken hinsichtlich geringerer Besucherzahlen aufgrund des späten Schulschlusses am 3. Juli zerstreut Neumayer. Auch finanzielle Engpässe sieht er nicht: „Wir haben eine breite Palette an Sponsoren, die großes Interesse haben, bei ihrer Zielgruppe zu sein“, versichert der SPÖ-Landesparteisekretär.

Die Ankündigung des Termins für 2026 erfolgte bereits während des laufenden Donauinselfests 2025 und sorgte für Überraschung.

Die SPÖ Wien betont jedoch, dass es sich um eine wohlüberlegte Entscheidung handelt, die keine negativen Folgen für das Festival mit sich bringen wird. Der gleichzeitige Schulschluss am 3. Juli 2026 wird sogar als Vorteil gesehen, da zu diesem Zeitpunkt noch weniger Familien im Urlaub sein werden als an späteren Juli-Wochenenden.