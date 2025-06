Von 30 auf 8 Quartiere: Asylsystem schrumpft – ÖVP spricht von „Entlastung“

Der Asyltrend in Österreich zeigt steil nach unten: 42 Prozent weniger Anträge als im Vorjahr, drastisch reduzierter Familiennachzug und acht statt 30 Bundesquartiere markieren den Wandel.

Die Asylzahlen in Österreich verzeichnen weiterhin einen deutlichen Rückgang. Laut aktueller vorläufiger Statistik wurden im Mai 1.443 Asylanträge gestellt, was einem Minus von etwa 42 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres entspricht. Dieser Trend übertrifft den europäischen Durchschnitt, wo die Anträge um 22 Prozent zurückgingen. In der bevölkerungsbereinigten Statistik liegt Österreich derzeit auf dem zehnten Platz innerhalb Europas.

Seit Jahresbeginn summieren sich die Asylanträge in Österreich auf 7.499, wobei nur etwa ein Drittel davon tatsächlich neue Anträge darstellen. Der überwiegende Teil entfällt auf Folgeanträge – darunter viele von afghanischen Frauen mit bisherigem subsidiären Schutzstatus – sowie auf Verfahren für in Österreich geborene Kinder von Asylwerbern. Diese niedrige Quote von Erstanträgen – also von Personen, die tatsächlich neu nach Österreich eingereist sind – unterstreicht den rückläufigen Trend bei der Migration.

Bei den syrischen Staatsangehörigen wurden im Mai 341 Anträge registriert, von denen lediglich ein Drittel Erstanträge sind. Bemerkenswert ist, dass 300 Syrer das Land in diesem Jahr bereits verlassen haben. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024, woraufhin Österreich die Bearbeitung syrischer Asylanträge ausgesetzt und Aberkennungsverfahren eingeleitet hat.

Herkunft und Status

An der Spitze der Mai-Statistik stehen afghanische Staatsangehörige mit 513 Anträgen. Weniger als die Hälfte davon sind neue Ansuchen. Die übrigen Anträge stammen von afghanischen Frauen, die aufgrund eines EuGH-Urteils nun Asyl beantragen können, nachdem sie zuvor nur subsidiären Schutz erhalten hatten, sowie von Kindern, die in Österreich geboren wurden.

Der Familiennachzug ist drastisch zurückgegangen. Im Mai wurden nur 74 tatsächliche Einreisen verzeichnet – im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es noch 1.270. Die Regierung hat kürzlich einen temporären Stopp des Familiennachzugs für Asylberechtigte beschlossen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wertet diese Entwicklung als Erfolg der Regierungspolitik: „Das konsequente Vorgehen gegen illegale Migration, das Aussetzen des Familiennachzugs für Asylberechtigte und die Umsetzung der Sachleistungskarte haben zu einer deutlichen Entlastung geführt.“ Dies spare nicht nur Geld, sondern ermögliche auch Investitionen in die Sicherheit. Karner betrachtet den massiven Rückgang als Auftrag, diesen Kurs fortzusetzen, und begrüßt, dass immer mehr Bundesländer diesem Beispiel folgen.

Verfahren und Ausreisen

Auch in der Grundversorgung zeigen sich Einsparungen. Aktuell befinden sich 60.989 Menschen in diesem System – zu Jahresbeginn 2023 waren es noch knapp 93.000. Mehr als die Hälfte der Personen in Grundversorgung sind Vertriebene aus der Ukraine, überwiegend Frauen und Kinder.

Das Innenministerium konnte nach eigenen Angaben die Zahl der Bundesquartiere in den vergangenen zwei Jahren von über 30 auf derzeit acht reduzieren. In der Bundesbetreuung befinden sich aktuell 1.016 Personen. Dieser drastische Rückgang hat laut Innenministerium zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt, die nun für andere Bereiche genutzt werden können.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat im Mai 12.393 Verfahren negativ beschieden, während 750 eingestellt wurden. Bei den eingestellten Fällen handelt es sich um Personen, die bis Ende Mai freiwillig auf Schutz verzichtet und Österreich während des laufenden Verfahrens verlassen haben. In 4.484 Fällen wurde Asyl beziehungsweise subsidiärer Schutz gewährt.

Bei Staatsangehörigen aus Ländern mit geringen Asylchancen, wie Marokko, Georgien und Indien, setzt das BFA verstärkt auf Schnellverfahren. Bis Ende Mai wurden 324 negative Entscheidungen innerhalb von 28 Tagen oder sogar nur 72 Stunden getroffen.

Die Gesamtzahl der Ausreisen belief sich bis Ende Mai auf 5.526, davon 2.841 eigenständige und 2.685 zwangsweise Ausreisen.

Mehr als 47 Prozent der abgeschobenen Personen waren strafrechtlich verurteilt.