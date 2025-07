Sportpresse überschlägt sich mit Lobeshymnen über Modric: „Picasso auf dem Spielfeld“

Luka Modric, einer der herausragendsten Mittelfeldspieler der Gegenwart, hat sich für einen überraschenden Karriereschritt entschieden. Mit 40 Jahren wechselt der kroatische Ausnahmekönner zu AC Milan und sorgt damit für Begeisterungsstürme auf der italienischen Halbinsel. Die Sportpresse überschlägt sich mit Lobeshymnen und bezeichnet den Routinier bereits als „Mailands Gold“ und „Picasso auf dem Spielfeld“.

Der einstige Fußball-Gigant AC Milan durchlebt turbulente Zeiten. Was in der Berlusconi-Ära noch für Stabilität und Erfolg stand, verwandelte sich in den vergangenen zehn Jahren in ein Karussell aus wechselnden Eigentümern, Trainern und Direktoren. Elf verschiedene Übungsleiter und drei Besitzerwechsel später kämpft der Traditionsverein um die Rückkehr an die Spitze des italienischen und europäischen Fußballs.

Die abgelaufene Spielzeit endete in einem sportlichen Desaster – Tabellenplatz acht und das Verpassen des Europapokalgeschäfts sprechen eine deutliche Sprache.

Mailands Neuaufbau