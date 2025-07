Elfjähriger verkauft Kuscheltiere um seiner todkranken Mutter zu helfen

Mit elf Jahren verkauft Dino seine Plüschtiere – für ein medizinisches Gerät, das seiner gelähmten Mutter das Atmen erleichtern soll. Eine Geschichte über Liebe und Opferbereitschaft.

Im Haus der Familie Sorman in Podravski Podgajci, einem Ort in Kroatien, herrscht ungewöhnliche Betriebsamkeit. Der elfjährige Dino und seine Großmutter Anita (51) sind seit Tagen damit beschäftigt, einen Berg von Plüschtieren zu waschen und zu trocknen. Die Kuscheltiere, die der Bub über Jahre gesammelt hat – viele davon Geschenke seiner Mutter Tihana – sollen nun verkauft werden. Mit dem Erlös möchte der Elfjährige ein dringend benötigtes Absauggerät für Atemwege für seine schwerkranke Mutter finanzieren.

Die Familientragödie begann 2017. Damals arbeitete Tihana Sorman (34) als Krankenschwester im Krankenhaus von Osijek. Auf dem Weg zur Arbeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Rettungskräfte brauchten eine Stunde, um sie aus dem Wrack zu befreien. Dino war zu diesem Zeitpunkt erst drei Jahre alt und blieb bei seiner Großmutter zurück – sein Vater, Tihanas Verlobter, war nur wenige Monate zuvor ebenfalls bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Durch eine Notoperation am Gehirn konnten die Ärzte Tihana vor dem klinischen Tod bewahren. Wochenlang lag sie im Traumakoma. „Viele Kollegen im Krankenhaus kannten Tihana persönlich und haben alles gegeben, um sie zurückzuholen“, erzählt Anita. „Als sie aus dem Koma erwachte, war uns klar, dass die Genesung äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich sein würde.“ Sie konnte nichts selbständig tun. Sie erkannte uns nur mit ihrem Blick und kommunizierte ausschließlich mit den Augen. Seit acht Jahren ernähren wir sie über eine PEG-Sonde (Ernährungssonde durch die Bauchdecke), sie trägt Katheter und Windeln, kann weder sitzen noch ihre Gliedmaßen bewegen.“ Seit dem Unfall weicht Anita nicht von der Seite ihrer Tochter – obwohl sie noch zwei weitere erwachsene Kinder hat, steht Tihanas Pflege für sie an erster Stelle.

Aufopfernde Pflege

„Als klar wurde, dass sie eigentlich eine Palliativpatientin ist, bot man mir an, sie in einer Einrichtung in Strmac unterzubringen. Das kam für mich nicht infrage. Ich kümmere mich selbst um sie, denn niemand wird für mein Kind so kämpfen wie ich„, betont die 51-Jährige. „Obwohl ich rund um die Uhr bei ihr bin, musste ich ihr in diesen acht Jahren viermal das Leben retten, weil ich rechtzeitig bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Ich bezweifle, dass man in einer Einrichtung so schnell reagiert hätte.“

Nach dem Unfall wurde bei Tihana eine hundertprozentige Behinderung festgestellt. „Ihr Gehirn funktioniert nur noch zu etwa zehn Prozent, ihr Körper ist ständig verkrampft, sie ist Tetraplegikerin (vollständig gelähmt an allen vier Gliedmaßen) und befindet sich in einem Wachkoma. Die Ärzte sagten, sie würde nicht überleben, nicht selbständig atmen können, nicht aus dem Koma erwachen und nichts wahrnehmen – aber meine Tihana hat sie alle eines Besseren belehrt. Die Mediziner können den Grad ihres Bewusstseins nicht genau bestimmen, aber ich weiß, dass sie hört, sieht und alles spürt, was um sie herum geschieht. Sie erkennt meine Stimme und die ihres Sohnes. Jedes Mal, wenn Dino ihr Zimmer betritt, dreht sie den Kopf weg – sie möchte nicht, dass er sie so sieht. Sie runzelt die Stirn, wenn ihr etwas nicht gefällt, ruft mich mit Lauten, wenn sie etwas braucht, und begrüßt mich mit Augenblinzeln“, schildert Anita, die ihrer Tochter neben der Sondennahrung auch pürierte Kost, Pudding und süße Getränke in den Mund gibt.

Für den kleinen Dino war es anfangs schwer zu verstehen, warum seine Mutter ihn nicht umarmen oder mit ihm sprechen konnte. Mit der Zeit begriff er, dass sie ihn nicht anlächeln oder begrüßen kann, wenn er zu ihr kommt. Die plötzliche Abwesenheit beider Elternteile – sein Vater durch den Tod, seine Mutter in der Form, wie er sie kannte – stürzte ihn in tiefe Traurigkeit. Doch umgeben von der Liebe seiner restlichen Familie gewöhnte er sich allmählich daran, dass das Blinzeln seiner Mutter das einzige Zeichen ihrer Anwesenheit ist.

Trotz der schwierigen Umstände ist Dino ein ausgezeichneter Schüler, der jetzt in die fünfte Klasse kommt und nebenbei die Musikschule besucht. Wenn er zum Muttertag in der Schule über seine Mutter schreiben soll, bringt er stets dasselbe Foto mit – eines aus der Zeit, als sie noch gesund war.

„Nach der Schule erzähle ich Mama immer, was passiert ist. Sie freut sich, wenn ich ihr sage, dass ich gut in der Musikschule bin. Sie wollte unbedingt, dass ich ein Instrument lerne, und seit drei Jahren spiele ich Akkordeon. Jetzt möchte ich auch noch Gitarre lernen, wenn Oma mir eine kauft“, erzählt der Elfjährige. „Manchmal schaue ich Mama einfach nur beim Schlafen zu. Jeden Abend komme ich, um ihr eine gute Nacht zu wünschen und sie zu küssen. Ich weiß, dass sie das mag und spürt.“ Ich will nicht, dass sie woanders ist. Ich mag es, wenn sie hier bei uns ist. Ich habe Angst, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie krank ist oder operiert werden muss. Als Oma sagte, dass sie dieses teure Gerät braucht, habe ich beschlossen, alle meine Plüschtiere auf dem Kirchweihfest in Viljevo zu verkaufen“, erklärt Dino entschlossen.

Seine Freunde haben ihm bereits versprochen, ebenfalls Kuscheltiere zu spenden, damit er möglichst viel Geld sammeln kann.