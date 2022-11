Stadt in Kroatien verschenkt Grundstücke unter einer Bedingung

Die Stadt Vrbovsko in Kroatien vergibt bereits seit Jahren diverse Förderungen, um den abgewanderten Bewohnern die Rückkehr in die Stadt schmackhaft zu machen. Nun will die Stadt in der Region Primorje-Gorski Kotar potenzielle neue Bewohner ansprechen und bietet allen, die sich dort niederlassen wollen, Grundstücke zur kostenfreien Nutzung an.

Der Förderplan sieht vor, dass das jeweilige Grundstück anfangs für drei Jahre nur zur freien Nutzung überlassen wird. Jenen, die binnen drei Jahren auf dem Grundstück ein Wohnhaus errichten, sollte das Grundstück in Eigentum übertragen werden.

Wie die Vorsteherin der zuständigen Verwaltungsabteilung der Stadt Vrbovsko, Marina Tonkovic, erklärte, darf es sich bei den Objekten sowohl um Wohnhäuser zur Eigennutzung als auch um Vermietungsobjekte handeln. Außerdem gebe es keine Altersgrenze für die Bewerber.

„Wir sind der Meinung, dass Menschen in ihren 50ern und 60ern durchaus ein Haus bauen können“, sagte Tonkovic.

Vrbovsko war früher eine belebte Stadt gewesen, doch die Bevölkerungssituation hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Die Stadt liegt relativ nahe der Grenze zu Slowenien und verliert rund 1000 Bewohner jährlich.

Neven Sulic, ein Bewohner von Vrbovsko, erzählt, dass die Stadt „abstirbt“, weil immer mehr junge Menschen ins Ausland auswandern und bekräftigt, dass diese Maßnahme dazu beitragen könnte, mehr Arbeitsplätze in der Stadt zu schaffen. Der Förderplan mit kostenlosen Grundstücken wird bereits ab Anfang des kommenden Jahres umgesetzt, schreibt „novilist.hr“.