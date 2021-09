Star-Sommer in Kroatien: So viele Promis tummelten sich noch nie an der Adria-Küste

Star-Sommer in Kroatien: So viele Promis tummelten sich noch nie an der...

Kroatiens Tourismus durfte sich heuer über ein wahres Promi-Aufgebot freuen: Etliche Hollywood- und Popstars, sowie Sport-Legenden machten diesen Sommer Urlaub in dem Balkanland.

Das Promi-Aufgebot an der Adria-Küste war heuer so groß wie noch nie zuvor. Zahlreiche Weltstars verbrachten ihren Urlaub in Kroatien und rührten so die Werbetrommel für das Adria Land. Unter ihnen eine wahre Sport-Größe – und zwar nicht nur im übertragenen Sinn: Der beste Basketballer aller Zeiten, Michael Jordan, ist erst vor wenigen Tagen mit seinem Privatjet in Split gelandet, wie neben zahlreichen kroatischen Medien auch der „Kurier“ berichtet.

Laut dem kroatischen MediumSlobodna Dalmacija soll der 58-Jährige sich eine 95-Meter-lange Yacht gemietet haben, Kostenpunkt: um die eine Million Euro pro Woche. Am Mittwoch wurde Michael Jordan auf der Insel Hvar gesichtet, als er sich mit einem Angestellten eines heimischen Restaurants fotografieren ließ.

Den „Geheimtipp“, den Urlaub in Kroatien zu verbringen dürfte Jordan wohl von seinem früheren Basketball-Kontrahenten Earvin Magic Johnson geholt haben. Der hatte bereits im vergangen Jahr einen ganzen Monat in dem Adria-Land verbracht, luxuriös auf seiner 150 Millionen teuren Yacht Aquila. Schon damals kündigte er an, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Und so war es: Im Juli wurde der heutige Mitbesitzer des NBA-Klubs Los Angeles Lakers in Dubrovnik gesichtet.

Cookie and I just got back from Croatia and we highly recommend it to anyone! The food was fantastic and the country is just beautiful! pic.twitter.com/H4lsSjhvDv — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 1, 2020

Doch nicht nur die Sport-Stars wurden von der Schönheit der Adria-Küste angezogen. Auch ein US-Schauspieler, der durch seine Rolle in der Erfolgsserie „How I Met Your Mother“ bekannt wurde, verbringt aktuell seinen wohlverdienten urlaub auf der Insel Hvar, gegenüber von Split.