Stau-Alarm auf Autobahn: Diese Strecken werden zur Falle

Ferienstart in den Niederlanden und Reisewelle aus NRW treffen auf Motorsport-Events in der Steiermark – Österreichs Transitrouten stehen vor einem verkehrsintensiven Wochenende.

Auf Österreichs Transitrouten zeichnet sich für das kommende Wochenende eine deutliche Verkehrszunahme ab. Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) warnt in seiner aktuellen Verkehrsprognose vor erhöhtem Reiseaufkommen, das durch den Ferienbeginn in Teilen der Niederlande sowie eine weitere Reisewelle aus Nordrhein-Westfalen verursacht wird. Besonders die Routen in Richtung Süden dürften stark frequentiert sein.

Zusätzlich zum Durchreiseverkehr sorgen zwei Motorsportveranstaltungen in der Steiermark für regionales Verkehrsaufkommen: Sowohl die Rallye Weiz als auch die Ennstal Classic ziehen jährlich tausende Motorsportfans an. In der Umgebung dieser Events müssen Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen rechnen. Auch die Bregenzer Festspiele locken zahlreiche Kulturinteressierte an den Bodensee, was die Verkehrssituation in Vorarlberg beeinflussen wird.

Obwohl die massiven Staubildungen noch bevorstehen, sollten sich Autofahrer bereits jetzt auf Verzögerungen einstellen. Der Automobilclub identifiziert besonders neuralgische Punkte vor Baustellen, an Mautstationen und Grenzübergängen. Reisenden wird empfohlen, ausreichend Zeitpuffer einzuplanen und sich vorab über alternative Streckenführungen zu informieren.

Kritische Streckenabschnitte

Zu den besonders belasteten Streckenabschnitten zählen die A1 West Autobahn im Großraum Salzburg, die A2 Süd Autobahn zwischen Sinabelkirchen und Gleisdorf im Baustellenbereich, sowie die A9 Pyhrn Autobahn an den Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, im Baustellenbereich Kalwang – Mautern und am Grenzübergang Spielfeld. Auf der A10 Tauern Autobahn ist im Raum Salzburg, vor der Mautstelle St. Michael im Lungau sowie vor Tunnelbereichen wie dem Oswaldiberg Tunnel bei Villach mit Behinderungen zu rechnen.

Die A11 Karawanken Autobahn wird vor dem Karawanken Tunnel staugefährdet sein. Auf der A12 Inntal Autobahn konzentrieren sich die Problembereiche auf den Großraum Innsbruck und den Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden. Die A13 Brenner Autobahn ist auf ihrer gesamten Strecke betroffen, insbesondere im Großraum Innsbruck, vor der Mautstelle Schönberg und im Bereich der Baustelle Luegbrücke. In Wien ist die A23 Südost Tangente in beiden Fahrtrichtungen durchgehend stauanfällig.

Auch auf der B179 Fernpass Straße zwischen Füssen in Bayern und Nassereith werden Verzögerungen erwartet.

Dauerhafter Trend: Steigendes Verkehrsaufkommen in Sommermonaten

Das Verkehrsaufkommen auf Österreichs Haupttransitrouten hat in den vergangenen Jahren während der Sommermonate kontinuierlich zugenommen. Besonders kritisch ist die Situation von Mitte Juli bis Mitte August, wenn die längsten Staus im Reiseverkehr Richtung Süden verzeichnet werden. Die Nord-Süd-Strecken wie die A10 Tauern Autobahn, A13 Brenner Autobahn und B179 Fernpassstraße entwickeln sich in diesem Zeitraum regelmäßig zu den größten Staubrennpunkten des Landes.

Zur Entlastung der Verkehrssituation wurden in den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen umgesetzt, darunter der Einsatz von Stauberatern an neuralgischen Punkten, besonders in Salzburg, sowie temporäre Abfahrtsverbote für den Transitverkehr auf Ausweichstrecken in Tirol und Salzburg. Experten von ÖAMTC und ARBÖ empfehlen, Reisezeiten möglichst auf Wochentage außerhalb des Berufsverkehrs zu legen und sich vor Reiseantritt gründlich über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.

Die Situation wird diesen Sommer zusätzlich durch über 1.200 Baustellen landesweit und zahlreiche Großveranstaltungen verschärft. Behörden und Autofahrerclubs setzen verstärkt auf digitale Verkehrsservices und Staukalender, um Reisende frühzeitig zu informieren und Verkehrsströme besser zu lenken.

