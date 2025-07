Adria-Anreise im Chaos: Kilometerlange Staus, Autobahnen dicht, Lkw-Verbot verhängt

Kroatiens Straßen versinken im Urlaubschaos: Kilometerlange Staus, Unfälle und Sperrungen legen den Verkehr lahm. Besonders die Hauptrouten nach Süden sind betroffen.

Der Verkehr auf kroatischen Straßen ist heute stark beeinträchtigt, wie der Kroatische Autoclub (HAK) am Morgen mitteilte. Besonders auf der Autobahn A1 zwischen Zagreb und Zadar in Richtung Dubrovnik herrscht erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Vor der Mautstation Lucko staut sich der Verkehr aus Richtung Buzina (A3) auf etwa vier Kilometer Länge. Zusätzlich verlangsamt ein Unfall zwischen der Mautstation Lucko und der Anschlussstelle Donja Zdencina den Verkehr auf zwei Fahrspuren.

Auf der A2 Zagreb-Macelj hat sich vor der Mautstation Trakoscan in Richtung Zagreb ein rund sechs Kilometer langer Stau gebildet, der bis nach Slowenien reicht. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens wurde für Lastkraftwagen und Busse ein Fahrverbot zwischen den Anschlussstellen Krapina und Djurmanec in beide Richtungen verhängt.

⇢ Österreichs Außenministerium spricht Reisewarnung für Kroatien aus!



Staus an Grenzübergängen

Die Zagreber Umgehungsstraße (A3 Bregana-Lipovac) ist ebenfalls betroffen: In Richtung Mautstation Lucko staut es sich aus Richtung Buzina auf etwa drei Kilometer. Am Grenzübergang Bajakovo bildet sich in Richtung Osten eine rund zwei Kilometer lange Kolonne aus Personen- und Lastkraftwagen.

Die Staatsstraße DC58 Boraja-Seget Donji ist bei Labin nach einem Unfall mit verstreuter Ladung komplett gesperrt. Für schwere Lkw über 7,5 Tonnen gilt auf bestimmten Staatsstraßen in Istrien und im Küstengebiet heute bis 14 Uhr und morgen Sonntag von 12 bis 23 Uhr ein Fahrverbot. Ausgenommen sind Autobahnen und die Staatsstraße DC1.

Aktuelle Warnungen

Im Landesinneren beeinträchtigt stellenweise Nebel die Sicht. Verkehrsteilnehmern wird geraten, ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den aktuellen Straßenverhältnissen anzupassen.

Prognose für die kommenden Wochen

Die aktuellen Verkehrsprobleme sind erst der Anfang. Die Hauptstau-Höhepunkte werden laut Verkehrsexperten zwischen Mitte Juli und Mitte August erwartet, besonders an Wochenenden mit Ferienbeginn in Deutschland und Österreich. An neuralgischen Punkten wie den Mautstellen bei Lucko und Trakoscan können sich die Staus auf über zehn Kilometer ausdehnen, mit Wartezeiten von mehreren Stunden. Für die Rückreise ist ab Anfang September mit verstärkten Verzögerungen auf den Transitrouten Richtung Norden zu rechnen.

Alternative Routen für Urlauber

Der Kroatische Automobilclub (HAK) empfiehlt für Fahrten nach Istrien und Dalmatien alternative Strecken: Für Istrien bietet sich die Route Graz/Villach – Ljubljana – Postojna – Koper – Umag – Porec an. Nach Dalmatien kann die Staatsstraße D1 über Plitvice und Knin als Ausweichroute genutzt werden.

Diese landschaftlich reizvollen Strecken sind zwar etwas langsamer, bieten aber den Vorteil, die überlastete A1 und die Mautstation Lucko zu umgehen.

📍 Ort des Geschehens