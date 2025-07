Stapelversuch endet tödlich – Landwirt unter Heuballen begraben

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Fohnsdorf in der Steiermark kam ein 58-jähriger Landwirt am Freitag ums Leben. Der Unfall ereignete sich in einer Heuhalle, als der Mann mit seinem Traktor versuchte, mehrere Heuballen übereinander zu stapeln. Während dieses Vorgangs lösten sich zwei der schweren Ballen und klemmten den 58-Jährigen ein.

Familienangehörige und alarmierte Polizeibeamte konnten den eingeklemmten Mann zwar aus seiner misslichen Lage befreien, doch alle Bemühungen kamen zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Landwirt noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen laufen

Laut Polizeimitteilung blieben sämtliche Reanimationsversuche ohne Erfolg.

Nach aktuellem Ermittlungsstand schließen die Behörden ein Fremdverschulden bei dem Unglück aus.

Hohe Unfallgefahr durch Heuballen

Unfälle mit Heuballen gehören zu den häufigsten Gefahrenquellen in der österreichischen Landwirtschaft. Besonders beim Stapeln und Transportieren der bis zu mehrere hundert Kilogramm schweren Ballen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Sicherheitsexperten der Landwirtschaftskammer raten, beim Umgang mit Heuballen stets auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten und das Stapeln nur mit geeigneten Maschinen durchzuführen. Zudem wird empfohlen, nie alleine in Heuhallen zu arbeiten und immer ein Mobiltelefon griffbereit zu haben, um im Notfall schnell Hilfe rufen zu können.

