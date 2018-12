Stecker beim Zocken gezogen – Die heftigsten Ausraster der Kids! (VIDEO)

Gaming hat nach wie vor einen wichtigen Stellenwert bei den Jugendlichen. Vor allem Fortnite zählt dabei zu dein beliebtesten Videospielen weltweit. Was also passiert, wenn man mitten in einem Spiel den Stecker zieht, zeigt ein aktuelles Video…

Lesen Sie auch: Hund erschnüffelte schwere Krankheit, die Arzt nicht erkannte! Nicht ohne Grund wird der Hund als treuster Freund des Menschen angesehen. Dass er dieser Rolle zweifelsfrei gerecht wird, bewies nun ein Vierbeiner in den USA, der seinem Herrchen durch seinen Geruchssinn das Leben rettete.

Kinder auf der ganzen Welt verfallen dem Koop-Survival-Spiel reihenweise und zocken zum Teil stundenlang. Vielen Eltern reicht es jetzt. US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel bot verzweifelten Eltern nun eine Plattform und rief zu einem Experiment auf.

So verlangte er, dass Eltern ihre Kinder dabei filmen, wenn sie den Stecker ziehen, während sie Fortnite spielen. Anschließend veröffentlichte er einen Zusammenschnitt auf YouTube. Die Reaktionen der Kinder sind besorgniserregend.

Schreiende, tobende, brüllende Kinder, die Gegenstände nach ihren Eltern werfen, oder sie beschimpfen sind das Ergebnis. Aber seht selbst auf der zweiten Seite…