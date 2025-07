Steiermark rüstet auf: Eltern-Pass und Alarmknöpfe gegen Schulgewalt

Nach dem Amoklauf in Graz formiert sich ein breiter politischer Schulterschluss: Ein neuer Expertenbeirat soll die Sicherheit an Schulen revolutionieren – mit konkreten Maßnahmen bis Herbst.

Nach einem tödlichen Amoklauf am 10. Juni 2025 am BORG Dreierschützengasse in Graz hat die steirische Landesregierung einen umfassenden Maßnahmenkatalog zur Gewaltprävention auf den Weg gebracht. Der neu konstituierte „Gesamtbeirat zur Gewaltprävention“ nahm offiziell seine Arbeit auf und soll bis zum Herbst konkrete Ergebnisse liefern. Die Initiative geht auf Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) zurück, während Bildungslandesrat Stefan Hermann mit der operativen Leitung betraut wurde. Dem Gremium gehören neben Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) auch die Landesräte Hannes Amesbauer und Karlheinz Kornhäusl sowie die Vorsitzenden aller sechs Landtagsfraktionen und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner an.

Die Arbeit des Beirats gliedert sich in fünf thematische Schwerpunkte: Infrastruktur und Sicherheit, Unterstützungssysteme für Bildungseinrichtungen, Elternbildung und Lebensumfeld, Prävention und außerschulische Jugendarbeit sowie Sicherheit im digitalen Raum. Jede im Landtag vertretene Partei kann pro Themenbereich bis zu zehn Fachleute nominieren. Die einzelnen Arbeitsgruppen werden über die Sommermonate tagen, bevor der Gesamtbeirat Anfang Oktober erneut zusammenkommt, um die erarbeiteten Vorschläge in konkrete politische Beschlüsse zu überführen.

Konkrete Schutzmaßnahmen

Das Spektrum der diskutierten Maßnahmen reicht von der Evaluierung bestehender Programme bis zur Entwicklung neuer Konzepte. Im Bereich der Infrastruktur wird beispielsweise die Installation von Notfallknöpfen unter Lehrertischen erwogen, die in Gefahrensituationen schnelle Alarmierung ermöglichen sollen. Für den von Khom geleiteten Bereich Eltern und Familie steht unter anderem ein „Eltern-Bildungs-Pass“ zur Debatte, der als Anreizsystem für eine intensivere Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten dienen könnte.

Die steirischen Bildungseinrichtungen sahen sich bereits vor dem Vorfall am BORG (Bundesoberstufenrealgymnasium) Dreierschützengasse mit Bedrohungsszenarien wie Bombendrohungen und Amokankündigungen konfrontiert. Schulleitungen stehen dabei unter erheblichem Druck, weshalb nun Konzepte entwickelt werden sollen, die diesen Herausforderungen wirksam begegnen.

Parteiübergreifende Zusammenarbeit

Im Oktober wird eine Entscheidung darüber fallen, welche der erarbeiteten Maßnahmen als praxistauglich eingestuft werden. Bemerkenswert ist die parteiübergreifende Einigkeit über die Notwendigkeit des Vorhabens, wobei auch die Opposition ihre Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit signalisiert hat. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler betonte allerdings, dass insbesondere in der Jugendarbeit mit männlichen Heranwachsenden höhere Investitionen erforderlich seien.

Die für den Herbst geplanten Beschlüsse markieren nicht das Ende der Bemühungen. Landesrat Kornhäusl, der den Bereich digitale Sicherheit verantwortet, unterstrich, dass das Gremium ohne zeitliche Befristung arbeiten werde.

Die Aufgabe, Bildungseinrichtungen zu sicheren Orten zu machen, werde die gesamte Legislaturperiode begleiten.

Bei der ersten Beiratssitzung wurde deutlich, dass die Herausforderungen im Bereich Schulgewalt vielschichtig sind. Besonders die Rolle sozialer Medien und familiärer Strukturen bei der Radikalisierung und Gewaltbereitschaft müssen stärker in den Fokus rücken. Die Landesregierung hat erkannt, dass bestehende Präventionsprogramme besser koordiniert werden müssen. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen Schule, Polizei, Psychologie und Jugendhilfe ausgebaut werden, um nachhaltige Lösungen zu schaffen.