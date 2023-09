Stier als Beifahrer: Haudi Dudi erheitert Norfolk

In Norfolk, USA, sorgte kürzlich ein ungewöhnlicher Beifahrer für Aufsehen: Ein 600 Kilogramm schwerer Stier namens Haudi Dudi, der gemütlich auf dem Beifahrersitz eines Kompaktwagens auf der Autobahn unterwegs war. Die Polizei und die Öffentlichkeit reagierten mit Erheiterung und Amüsement auf diese skurrile Situation.

Die Polizei von Norfolk erhielt eine Meldung, die zunächst wie ein Scherz klang: Ein Kompaktwagen sei auf der Autobahn unterwegs, und auf dem Beifahrersitz sitze ein Stier. Trotz der Absurdität der Situation entschieden sich die Ordnungshüter, der Sache nachzugehen.

Als sie sich dem Fahrzeug näherten, stellten sie fest, dass es sich nicht um einen Irrtum handelte. Tatsächlich befand sich auf dem Beifahrersitz ein 600 Kilogramm schwerer Stier namens Haudi Dudi, dessen riesige Hörner in alle Richtungen ragten. „Wir dachten, wir würden ein Kalb im Auto finden, ein relativ kleines Tier“, gab Kapitän Chad Reiman gegenüber lokalen Medien zu.

Die Geschichte sorgte in der Stadt Norfolk für großes Amüsement. Die Einwohner sind es gewohnt, dass in ihrer ländlichen Gegend hin und wieder Tiere auf den Straßen unterwegs sind, aber ein Stier als Beifahrer in einem Kompaktwagen war auch für sie eine Premiere.

Augenzeugen berichteten von ihrer Überraschung und Belustigung über die ungewöhnliche Situation. „Ich habe schon viele Dinge gesehen, aber das war definitiv das Kurioseste“, sagte ein Anwohner.

Die Geschichte von Haudi Dudi, dem Stier auf dem Beifahrersitz, wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben und zeigt einmal mehr, dass das Leben manchmal die skurrilsten Geschichten schreibt.