Verheerende Explosion: Wohnungseigentümer stirbt, zwei Verletzte

In Smederevo, Serbien, kam es gestern Abend zu einer verheerenden Explosion in einer Wohnung, bei der der Wohnungseigentümer ums Leben kam und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich nach einem Streit um Mietzahlungen.

Eine verheerende Explosion erschütterte gestern Abend eine Wohnung in Smederevo, Serbien. Der Wohnungseigentümer, Djordje A. (56), kam dabei ums Leben. Zwei weitere Personen, ein Bruder und eine Schwester, wurden schwer verletzt. Die Explosion ereignete sich gegen 20.35 Uhr im letzten Stockwerk eines Gebäudes in der Straße der Freiheit. Die Explosion hatte verheerende Auswirkungen. Alle Türen im Gebäude wurden durch die Wucht der Explosion ausgeblasen und die gesamte fünfte Etage wurde vollständig zerstört. Die Szenen vor dem Gebäude sind erschreckend.

Djordje A., der seit 2000 geschieden ist und keine Kinder hat, lebte an einer anderen Adresse. Er hatte seit längerem versucht, eine vierköpfige Familie aus der Wohnung zu werfen, da diese die Miete nicht bezahlten. In der betroffenen Wohnung lebten Vater Aleksandar P. (63), sein Sohn Nikola P. (27), Miljana P. (24) und ein minderjähriges Kind, das Enkelkind von Aleksandar.

Schwere Augenverletzungen

Die beiden Verletzten wurden sofort nach dem Unfall versorgt. Der verletzte Bruder und die Schwester wurden sofort nach dem Unfall von uns versorgt und der Mann wurde dann in das Notfallzentrum Belgrad transportiert“, so Dr. Zeljko Smiljanic, stellvertretender Direktor des Allgemeinen Krankenhauses Smederevo.

Nikola P. erlitt schwere Augenverletzungen. „Er wird nach den Prognosen der Ärzte auf einem Auge dauerhaft erblinden“, erklärte Dr. Smiljanic. „Ein 25-jähriger Mann hat mehrere Verletzungen am Körper durch Schrapnell. Nach der anfänglichen Diagnose haben wir eine Operation durchgeführt und mehrere Schrapnell aus der vorderen Bauchwand entfernt. Glücklicherweise gibt es keine Verletzungen der inneren Organe, er hatte keine innere Blutung und ist nicht in Lebensgefahr.“

Die 22-jährige Miljana P. erlitt mehrere Schnittwunden am Körper. „Sie ist in einem stabilen Allgemeinzustand und nicht in Lebensgefahr. Sie hat Schnittwunden am Kopf und an den Händen, überall. Bei ihr war keine chirurgische Intervention notwendig“, so Dr. Smiljanic.

Die Untersuchung des Vorfalls ist noch im Gange. Mitglieder des Innenministeriums sind immer noch vor Ort. Es wird vermutet, dass Djordje A. den Sprengstoff zündete, weil er sich mit den Mietern über die Miete gestritten hatte.