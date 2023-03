Oceans Seven: Kroatin schreibt Geschichte

Dina Levacic hat eine erstaunliche Leistung vollbracht: Sie ist die jüngste Person, die jemals die sieben Engstellen des Oceans Seven-Projekts durchschwommen hat! Am 27. Geburtstag meisterte sie den letzten Durchgang und schrieb damit Geschichte.

Die kroatische Langstreckenschwimmerin Dina Levacic hat am heutigen Tag Geschichte geschrieben, indem sie zur jüngsten Frau in der Geschichte wurde, die die Oceans Seven absolviert hat – eine Marathon-Schwimm-Herausforderung, die aus den sieben größten und schwierigsten Kanälen der Welt besteht.

Mit Bravour schwamm die Kroatin die Cook Strait zwischen den Nord- und Südinseln Neuseelands in einer Zeit von 11 Stunden und vollbrachte damit eine außergewöhnliche Leistung.

Das heutige Datum machte diesen Triumph noch bemerkenswerter: Denn Dina vollendete ihre letzte Etappe an ihrem 27. Geburtstag und erlangte damit den Titel der jüngsten Frau der Welt, die die Oceans Seven gemeistert hat. Sie ist die einzige Kroatin und die 23. Person insgesamt, die diese Herausforderung erfolgreich absolviert hat.

Dinas Reise begann im Jahr 2017, als sie den Catalina Channel (32 km) zwischen der Santa Catalina Island und Los Angeles sowie den Ärmelkanal (34 km) zwischen England und Frankreich schwamm. In den folgenden Jahren stellte sie sich weiteren Herausforderungen, wie der Überquerung des Molokai Channel (44 km) zwischen Moloka’i und O’ahu und der Tsugaru-Straße (20 km) zwischen den japanischen Inseln Honshu und Hokkaido.

Obwohl die Pandemie ihre Reise unterbrach, ließ sich Dina nicht entmutigen und meisterte im vergangenen Jahr die Straße von Gibraltar (16 km) zwischen Spanien und Marokko sowie den North Channel (34 km) zwischen Irland und Schottland. Schließlich überwand sie heute die letzte Hürde, die Cook Strait (28 km), um ihren Platz in der Geschichte zu sichern.

Dina wird sich nun eine wohlverdiente Ruhepause gönnen. Dennoch verkündete sie, dass ihre nächste Herausforderung voraussichtlich darin bestehen wird, zwischen der Insel Vis und ihrer Heimatstadt Split zu schwimmen.