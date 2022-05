Stromzahlung in Raten: Jetzt müsst ihr bis zu 1.000 Euro mehr im Jahr blechen!

Stromzahlung in Raten: Jetzt müsst ihr bis zu 1.000 Euro mehr im...

Wegen des Ukraine-Krieges werden sich die Strom-und Gaspreise für österreichische Haushalte im kommenden Winter praktisch verdoppeln.

Aufgrund des Ukraine-Konflikts, steigen die Gaspreise weiterhin an. “Man kann sich als Kunde auf unserer Homepage selber die Raten ausmachen”, so Unternehmenssprecher Florian Seidl vom Verbund in einem Interview gegenüber “Heute”.

Betroffene Personen sind empört: “Auf meiner Rechnung steht, dass der Strom, den ich beziehe, zu 100% aus Wasserkraft entsteht. Daher habe ich mich gewundert, dass mein Strom um 122% teurer wird”, so eine Kundin zuletzt auf Facebook. “Das sind um ca. 1.000 Euro im Jahr mehr. Da die Wasserkraft nichts mit der Treibstoff- und Gasteuerung zu tun hat, dürfte das gar nicht sein, dachte ich.”

150 Euro für jeden Haushalt

Darum erhält jeder Haushalt einen Gutschein über 150 Euro per Post bekommen und auch online einlösen können. Die Bundesregierung hat dazu ein 1,7 Milliarden schweres Paket geschnürt, um die steigenden Preise abzufedern. Konkret wurden drei Maßnahmen beschlossen, um eine Energiekostenkrise abzuwenden: Mit Jahresbeginn wurden Ökostromförderbetrag und Ökostromförderpauschale auf null gesetzt: Das erspart jedem Haushalt im Schnitt 90 bis 100 Euro.