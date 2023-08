Dauer und Qualität: So lange halten die Österreicher beim Sex durch

Neue Studien aus dem DACH-Raum untersuchen die Vorlieben beim Liebesspiel – mit überraschenden Ergebnissen.

In der neuesten bevölkerungsrepräsentativen Studie, durchgeführt von der Dating-App Parship, zeichnen sich deutliche Einsichten in die sexuellen Vorlieben und Präferenzen der Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab. Der Fokus der Studie lag auf der Dauer und Qualität des Liebesspiels, und es hat einige überraschende Ergebnisse zu Tage gefördert.

Goldene Mitte

Demnach streben Deutsche das längste Liebesspiel mit 51 Minuten an. Die Österreicher:innen sind in der goldenen Mitte mit einer idealen Dauer von über einer Dreiviertelstunde, während die Schweizer:innen ein etwas kürzeres Vergnügen mit 47 Minuten bevorzugen. Im gesamten DACH-Raum sind sich die Befragten einig, dass der tatsächliche Akt idealerweise 14 bis 15 Minuten andauern soll.

Singles mit 61 Minuten

Interessanterweise stellen Singles höhere Ansprüche an die Ausdauer beim Sex als Paare. Die optimale Dauer für Singles liegt bei 61 Minuten, während Paare mit 43 Minuten zufrieden sind. Die Sexual- und Psychotherapeutin Dania Schiftan erklärt dieses Phänomen: „Wenn Singles eine:n neue:n Sexualpartner:in haben, geht es darum, sich in allen Bereichen kennenzulernen. Man verbringt deshalb auch mehr Zeit mit ihm:ihr, probiert mehr und länger aus und ist allgemein experimentierfreudiger.

Lebensabschnitte und Sex

Die Daten zeigen auch, dass die Vorstellungen von gutem Sex je nach Alter variieren. Bei Personen unter 50 Jahren sollte der sexuelle Akt idealerweise 16 Minuten dauern, ab 50 Jahren sinkt die gewünschte Dauer auf 14 Minuten und bei den über 60-Jährigen sogar auf 11 Minuten. Dania Schiftan fasst zusammen: „Je nach Lebensabschnitt erwartet man von Sex etwas anderes. Vor allem im zunehmenden Alter fängt man an, andere Qualitäten an Sex zu schätzen: Je älter man wird, umso mehr steht der Genuss, die Begegnung an sich und die Verbindung mit dem anderen Menschen im Vordergrund.“

Hinweis: Die Studien wurden in Österreich und der Schweiz von marketagent.com und in Deutschland von der Innofact AG durchgeführt. Insgesamt wurden über 3.000 webaktive Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt.

Quelle: OTS Parship