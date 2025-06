Supermarkt-Geheimnis: Wo die frische Ware wirklich versteckt wird

Im Supermarkt-Dschungel versteckt sich die frischeste Ware oft unter der ersten Schicht. Wer die Tricks der Händler kennt, findet bessere Produkte.

Wer kennt es nicht? Man betritt den Supermarkt mit dem Vorsatz, frisches Obst zu kaufen, und findet stattdessen eher dunkle Bananen oder Äpfel, die ihren Glanz längst verloren haben. Auch bei vermeintlich lagerfähigen Lebensmitteln wie Zwiebeln oder Erdäpfeln stößt man häufig auf bereits keimende oder weiche Exemplare.

Für Händler ist jedes unverkaufte Produkt ein Verlustgeschäft. Daher versuchen sie, auch optisch weniger ansprechende oder nicht mehr ganz frische Ware an die Kundschaft zu bringen. Zahlreiche Dokumentationen belegen, welch enorme Mengen an Lebensmitteln jährlich im Müll landen – oft nur, weil Konsumenten perfekt aussehende Produkte erwarten, die wie für eine Ausstellung präsentiert werden.

Entscheidend ist letztlich, wofür Sie die Lebensmittel verwenden möchten. Wer Obst roh verzehren und einige Tage aufbewahren will, greift besser zu festeren Früchten, die in der heimischen Küche noch nachreifen können. Für Kochvorhaben hingegen können überreife Früchte sogar geschmacklich überlegen sein.

Versteckte Frische

Die frischeste Ware versteckt sich meist unter oder hinter den prominent platzierten Produkten. Händler folgen dabei einem einfachen Prinzip: Was bald abläuft, soll zuerst verkauft werden. Achten Sie auch auf das Personal im Markt. Wenn ein Mitarbeiter in einer vollen Obstkiste herumwühlt, ohne dass ein Nachschubwagen in der Nähe steht, sortiert er vermutlich gerade die frischere Ware nach unten und legt die weniger frischen Exemplare nach oben, damit diese zuerst gegriffen werden.

Aktiv nachfragen

Sie dürfen durchaus nachfragen, ob es frischere Ware gibt. Ob man Ihnen dann tatsächlich Nachschub aus dem Lager bringt, hängt allerdings von der jeweiligen Geschäftspraxis ab. Der einfachste Weg bleibt, selbst aktiv zu werden und unter den ausgestellten Produkten nach frischerer Ware zu suchen.

Überrascht? Selbst bei Produkten mit langer Haltbarkeit kommt dieser alltägliche Verkaufstrick zum Einsatz.